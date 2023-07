A vasút hőskorában évtizedekig gőzmozdonyok vontatták a szerelvényeket és a gőz előállításához a szén mellett vízre is volt szükség. Így Kisújszálláson két vízdaru is szolgálta a mozdonyokat. A vízdaru nem egy hagyományos értelemben vett daru, hanem egy olyan cső, amely lehetővé teszi a gőzmozdonyok vízzel való utántöltését felülről. Emiatt a vágány űrszelvényébe kell, hogy érjen, ezért a vízdaru kihajtható a vágány mellé. Az utolsó menetrendszerinti gőzmozdony 1984-ben ment el a magyar vasúthálózaton. A Miniparkban kiállított kézihajtányt a vasutak nyílt vonalának megvizsgálásához használták Kisújszálláson is