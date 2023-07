Gyerekzsivajtól hangos a Jászberényi Állat- és Növénykert a nyári szünetben. Ez persze az év többi időszakában is gyakran előfordul, most azonban a zoo tábor csoportjait fogadják kilenc héten át. Az állatkert egyik fő feladata az oktatás és természetvédelmi nevelés, melynek immár két évtizede része az általános iskolás gyerekek részére szervezett nyári zoo tábor, ahol a lurkók igazi „kis gondozókká” válnak. Összebarátkoznak a gyűjtemény lakóival, játékos formában ismerik meg életmódjukat, tartásukat, valamint az állatkertben végzett munkát, amibe természetesen aktívan bekapcsolódnak.

Az élményteli programok mellett kiemelt cél a környezettudatosság és a felelős állattartás erősítése, valamint felhívják a fiatalok figyelmét a természetvédelem fontosságára is.

Minapi ottjártunkkor már a kora délelőtti órákban nagy volt a nyüzsgés a vidra család medencéjénél, ahol Komondi Ildikó zoopedagógus tartott látványetetést a táborozóknak. Közösen előkészítették az ázsiai kiskarmú vidra család kedvencét, a hallakomát, amit aztán a gyerekek vödörből dobáltak be az állatoknak. A reggeli finomság jóízű elfogyasztása után önfeledt pancsolásba kezdtek a kis vidrák. Birodalmuk egyébként a közelmúltban szépült meg, tágas kifutót és új látványmedencét kaptak, amibe akár csúszdán is csobbanhatnak. Az állatismertetővel egybekötött bemutató után a gyerekek már indultak is a Zoo-doktor tanácsai állatokról gyerekeknek című előadásra.

Az árnyas fák lombjai alatt dr. Venczel Edit állatorvos és egy vizsgálatra váró nyuszi várta a táborozókat. Megtudtuk, hogy a nyúl testét egy hatalmas gennyel teli tályog gyötri, ami nehezen gyógyul, ezért újabb injekciót kell neki adni. Az interaktív előadáson szó volt többek között arról, hogy a szúnyogok számos veszélyes kórt terjesztenek. Ilyen például a szívférgesség, ami elsősorban a kutyákat és macskákat veszélyezteti, de a vadon élő ragadozókat is sújtja. Így tavasszal és nyáron kiemelten oda kell figyelni a megelőzésre – tanácsolta az állatorvos. A bemutató végén izgalmas pillanatok következtek, a gyerekek ugyanis szemügyre vehették az állatok kábításához használt altatópuskát, amit szerencsére nem kellett „bevetni”.

– Örömteli, hogy ebben az évben már nem volt olyan korlátozó tényező, ami a turnusok számát, vagy a létszámot befolyásolta volna. A koronavírus-járvány járvány idején korlátok közé szorultak a lehetőségeink, tavaly pedig az állatkert fejlesztéséből adódóan a kivitelezési munkálatok befolyásolták a mozgásterünket. De idén végre minden visszatért a rendes kerékvágásba – mondta el hírportálunknak a szervezéssel kapcsolatban Kovács Ágnes, gyűjteményvezető-helyettes.