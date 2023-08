Idén is remek hangulatban zajlott le az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérültek Egyesülete minden évben megrendezendő ÉN IS NYARALOK! Tábora.

A jeles esemény nagy népszerűségnek örvend, a tagok, önkéntesek mindig tűkön ülve várják az üdülést. A nyaralás élményén túl az is meghatározó szempont, hogy legtöbben csak ilyenkor találkoznak rég látott barátokkal, ismerősökkel.

Mint az egyik táborozó megfogalmazta: "Szeretek eljönni, mert akkor nevetek egy hetet, aztán kibírom egy évig."

Idén ismét Máriafürdőn tölthettek el nyolc élvezetes napot a jelentkezők a Regens Wagner Közhasznú Alapítvány vendégházában. A hét első felében az időjárás inkább kirándulásoknak kedvezett, így Keszthelyre és Badacsonyba szerveztek kiruccanást. A hét második felében pedig kihasználták a Balaton nyújtotta örömöket, fürödtek, csónakáztak a napsütéses időben.

De a vendégházban is számos szórakoztató programmal töltötték el tartalmasan az időt, voltak közös játékok, bográcsozás. Így az üdülés végén nehéz volt az elválás, a hazautazás.

De a szervezők már jövő évre is lefoglalták a szállást, érdemes várni a jövő nyarat.