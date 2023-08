Csépán idén az eredeti tervek szerint öt diákmunkás dolgozhatott volna, ám az utolsó pillanatban még egy hely felszabadult, így összesen hat fiatal segítette nyáron az önkormányzati dolgozók munkáját. Irodai feladatokat vállaltak, irattároztak, borítékoltak, hétfőn és szerdán a lakás-, illetve iskolakezdési támogatás igénylése idején a dokumentumokat fénymásolták, szükség esetén a lakosoknak telefonos felvilágosítást adtak emellett a hivatal költözése idején a pakolásból is kivették a részüket.

Végh Zsófia harmadik nyarát töltötte önkormányzati diákmunkával Csépán.

– Édesanyám mondta, hogy van egy ilyen lehetőség, talán három éve hirdették meg először. Ő a helyi óvodában dolgozik, az első évben ott dolgoztam. Az utolsó hónapban a nagytakarításban segítettem, ebédet osztottam. Tavaly már a hivatalban volt feladatom három héten át, akkor jórészt iktatással telt az idő. Idén legtöbbet borítékoltam, illetve az önkormányzat költözése miatt rengeteg papírt kellett selejtezni. Bérpapírokat válogattunk, a dokumentumokat nevek szerint mappáztunk. Hat órát dolgoztam minden nap – mesélte.

A tizennyolc éves, csépai lány egyetemre készül, a nyári diákmunkával megkeresett fizetéséből ruhákat vásárol magának.

– A szobámat egy éve újítottuk, azt szeretném még otthonosabbá tenni, vásárolnék egy dohányzóasztalt és szőnyeget. De tudok arra is félretenni, hogy az egyetemi életre is maradjon, ebben a szüleim is támogatnak – fogalmazott a fiatal lány.

Ahogy emlékszik az első fizetéséből is ruhákat vásárolt, illetve az egyik legjobb barátjának születésnapi bulit szervezett.

– Ha jól tudom jövőre is lesz lehetőségem az önkormányzatnál dolgozni, hallgatói jogviszony kell hozzá. Szeretnék is jönni, mert megtetszett a környezet. Mindenkivel el tudtam beszélgetni, élveztem a munkát – tette hozzá.