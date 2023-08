Időutazás 19 perce

A hetvenes évekbe repít vissza a szolnoki Damjanich János Múzeum új tárlata

Bűvös kocka, panellakás, olajválság – Így éltünk a hetvenes években címmel nyílik tárlat jövő héten kedden a szolnoki Damjanich János Múzeumban. A különleges mustrát a napokban rendezték be az intézmény munkatársai. A helyszíni munkálatokba hírportálunk is betekinthetett, miközben abból is ízelítőt kaphattunk, milyen volt az élet a hetvenes években a jászkunsági vármegyeszékhelyen. Gulyás Katalinnal, a múzeum történeti, irodalomtörténeti és művelődéstörténeti osztályának vezetőjével beszélgettünk.

A máig népszerű humoristának, Hofi Gézának egyik hanglemeze is helyet kap a kiállítótérben – mutatja Gulyás Katalin Fotó: Hartai Gergely

– Régóta érlelődött már bennünk a kiállítás gondolata. Szerettünk volna saját erőből, viszonylag kis költségvetésből egy nagyszabású kiállítást megvalósítani. A legfőbb ihlető az volt, hogy a hetvenes évtizedből rengeteg tárgyat őriz a múzeum, melyek különböző időpontokban kerültek hozzánk – kezdte mondandóját Gulyás Katalin. Az intézmény munkatársa arról számolt be, hogy először a rendszerváltás után bővült a gyűjteményük, amikor intézmények, szervezetek szűntek meg. Így kerültek hozzájuk a tiszaligeti KISZ-iskola és a munkásőrség mára muzeális értéket képviselő kitüntetései, zászlói. Időközben a szolnoki nyomdából is sok plakát került a kollekcióba, amelyek szintén ehhez a korszakhoz köthetők. Mindezeken felül pedig, az elmúlt években jó néhány tárgyfelajánlás érkezett a helyi múzeumbarátok jóvoltából. Gulyás Katalin arról is szót ejtett, hogy mustrájukon kiemelt szerepet kap az 1975-ös esztendő, vagyis a vármegyeszékhely megalapításának kilencszázadik jubileuma. – Számos emléktárgy kapcsolódik ehhez, de van egy máig bontatlan cigarettásdobozunk is, amelyet a jeles évfordulóra adtak ki. Szeretnénk továbbá megjeleníteni azokat a beruházásokat, amelyek ekkor kezdődtek el. Ideértve a 4-es út kiszélesítését, a belváros átépítését, az új vasútállomás, a Domus-áruház felépítését, valamint a panellakótelepek létrejöttét egyaránt – részletezte az osztályvezető. A korszak politikai életéből, jelképeiből is ízelítőt kapnak az érdeklődők Mint megtudtuk, a szocializmus ezen évtizedének hétköznapjait és kulturális miliőjét szintén felidézné a múzeumi tárlat. A korabeli televíziók mellett Neoton Família, Koncz Zsuzsa és Hofi Géza-hanglemezek repítenek vissza az időben. A látogatóknak ugyanakkor egy szobát és konyharészletet is bemutatnak. Ezeknek elmaradhatatlan kelléke lesz egy elektromos kávéfőző, egy Hajdu-mosógép, egy olajkályha és egy padlófényesítő, de lemezjátszót, kombinált zenegépet, hajszárítót, sőt egy régi Sokol-rádiót is láthatunk majd. – A szocializmusnak azon időszaka ez, amely már egy kicsit kifelé vezet belőle. Úgy vélem, a hetvenes éveket kétarcúság jellemzi. Az évtized eleje a szocializmus fénykora volt, a másodikban viszont ennek az ellenkezője kezdett érvényesülni. Az átlagember azonban a rendszeres áremeléseken kívül még nem sokat érzékelt mindebből. A tablónk címe, „a párttal, a néppel egy az utunk”. Ez azt hiszem, mindent elmond. Egy viszonylag nyugodt, bürokratikusan irányított kort éltünk akkor – folytatta a szakember. Gulyás Katalin kiemelte: külön hangsúlyt helyeznek a divatra a nejlon otthonkától a nyugati öltözködést idéző farmerekig. Emellett a művészeti irányvonalakról sem feledkeznek meg... – A beat-korszak és a szocialista szemléletmód ellenére akkoriban újra felfedezték a néphagyományokat, melyet meg is tudunk támogatni a tárgyi anyagunkkal. Divatba jött például a mezőtúri kerámia és a különféle hímzések. Azt tapasztalom, hogy a retro napjainkban reneszánszát éli, sokan sajnálják kidobni a régi emlékeiket. Kiállításunkban nem kimerítő korképet szeretnénk adni, sokkal inkább egy életérzést villantanánk fel a látogatók előtt – összegezte zárszavában az osztályvezető. Nejlon otthonkák, iskolaköpenyek, napszemüvegek és farmerek idézik fel a kor divatját

