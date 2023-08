– A gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában versengenek majd a vármegyék legjobbjai. Az elsősegélynyújtást gyakorlatban teszteljük, ebben segítenek a képzett imitátorok, akik eljátszák a sérülteket, a betegségek tüneteit, felsmikelik magukra, társaikra a sebeket és reagálnak az ellátásra. Az elsősegélynyújtó egyből visszajelzést kap, hogy jól vagy rosszul döntött-e. A versenybírók pontoznak, ebből adódik az eredmény, hogy melyik vármegye elsősegélynyújtói a legjobbak – foglalta össze Csige István Zoltán.

A szolnoki Tiszaligetben négy napon át képzik az imitátorokat, akik úgy jelentkezhettek, ha betöltötték a 16. életévüket.

– A negyven órás tanfolyam két vizsgával zárul. Az egyik az írásbeli, a másik egy gyakorlatibb: kell írni egy forgatókönyvet, amit meg is kell valósítani. Ebben írjuk le, mi a sminkje a sérültnek, mit játszik, hogyan változik az állapota a betegnek az ellátás alatt, ha jól vagy rosszul látják el. Mi az, amit elmond magáról, vagy hogyan válaszol a kérdésekre, tehát a szerep megformálásában segít – részletezte.

A fiatalok elsősegélynyújtási alapismereteit is felelevenítik, hiszen tudniuk kell, az adott esetben mi a szakszerű ellátás.

– A tanfolyamon átbeszéljük, hogy milyen sebeket, hogyan érdemes sminkelni, mire kell odafigyelni az ellátás során és hogyan lehet motiválni a beavatkozót abban, hogy ha rontott, akkor javítson. Ilyen helyzetben van lehetősége súlyosabb következmény nélkül gyakorlati tapasztalatot gyűjteni, így az életben is biztosabban dönthet majd – emelte ki.

Ottjártunkor hematómát, köznevén véraláfutást sminkeltek a fiatalok. A piros és kék festéket megfelelő arányban kellett felvinni a bőrre, hogy a végső kép minél valósághűbb legyen. De a képzés során művért is főztek a fiatalok, akik többsége a Jászkunságból érkezett.

– Minden évben az a szervezet kap lehetőséget, hogy erősítse imitátorokkal az önkéntes bázisát, aki rendezi az országos versenyt. A helyieknek szerveznek balesetszimulációs képzést, ha nem jönne össze a létszám, akkor lehetőség van más vármegyének küldeni fiatalokat, most például Zala és Győr-Moson-Sopronból is vannak itt néhányan, ők a versenyen is itt lesznek imitálni szeptemberben – mondta Csige István Zoltán.