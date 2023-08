Lezajlott a Városi Sportcentrum energetikai felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás, a képviselő-testület döntött a kivitelező kilétéről és a beruházás megindításáról. A fejlesztést célzó pályázat kedd délelőtti projektnyitó rendezvényén elhangzott, hogy a napokban elkezdődhet a létesítmény energetikai fejlesztése.

A sajtótájékoztatóval egybekötött eseményen Szűcs Dániel kiemelte: a beruházás nagyon fontos a város számára, hiszen amellett, hogy a mezőtúri fiatalok sportolási körülményeit javítja, az épület fenntartási költségei is jelentős mértékben csökkenek.

– Az így megspórolt rezsiköltséget egyéb fontos fejlesztésekre tudjuk majd fordítani – hangsúlyozta a városvezető.

Herczeg Zsolt (elöl) és Szűcs Dániel is a beruházás fontosságáról beszélt a projektnyitó rendezvényen

Forrás: Beküldött fotó

A beruházást a térség országgyűlési képviselője is üdvözölte, az eseményen Herczeg Zsolt is szólt a fejlesztés fontosságáról. A beruházás keretében többek között megvalósul az épület tetőhéjazatának cseréje, a fűtés korszerűsítése, napelemeket is telepítenek és mindezek mellett akadálymentesítést is végeznek a szakemberek.