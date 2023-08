Szolnok 3 órája

Állandóan visszatérő probléma: a bokor nem illemhely, bár van, aki annak nézi

Jó helyzetben van a szolnoki ifjúság: jól kiépített játszóterek várják őket. A kisebbek mellett olyan nagy méretű játszóhelyek is, mint a Tiszaliget, a Tisza-part vagy az Ormos Imre Park közkedvelt játszótere. De az emeletes házak között is remek szórakozási lehetőség nyílik a kicsik számára, mint például a Móra Park. A terekre messzebbről is hordják a szülők csemetéiket. Illemhely viszont nem mindenütt akad a közelben, ilyenkor nem szokatlan, hogy a gyerkőcök, de sajnos sokszor a nagyobbak is a közeli bokrok rejtekében végzik kisebb-nagyobb dolgukat. Amit a többiek persze kifogásolnak.

A tiszaligeti játszótérnél van illemhely, nagy is rá az igény Fotó: Mészáros János

Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója, akit e problémával kapcsolatban megkerestünk, elmondta, az elmúlt időszakban több központi játszóteret újítottak fel, és ezek mellé építettek már illemhelyet, és ivóvíz-csapot is kihelyeztek, hogy kellőképpen kiszolgálhassák az anyukákat és a játszó gyerekeket. Sokan nincsenek tisztában vele, összesen hány nyilvános illemhely is van a városban – mutatott rá. – Jellemzően kettő jut az emberek eszébe, így nem árt hangsúlyosabban kommunikálni részünkről sem. Egyik közismert illemhely a Baross úti, ami az első volt, másik pedig amit a Tiszaligetben található játszótér mellé telepítettünk. De van még másik kettő is! Bár ezek nem különálló automata illemhelyek, hanem szerződéssel biztosított, kívülről megközelíthető helyek. A TiszaPark Kávézónál van az egyik illemhely, ugyanúgy 150 forintos, mint az automata vécé, és az Ormos Imre Parkban is a kávézó mellékhelyiségét vehetik igénybe – mutatott rá Lits László. Jó kérdés persze, hogy ezeket a vécéket használják-e minden esetben a parkokban szórakozók. A kisebb játszótereknél, ha vannak bokrok, nem olyan ritka eset, hogy azokat közé húzódnak be még akár a szülők is, a kicsikről nem is szólva, főleg, ha kísérőik is erre biztatják őket. – Nyilván, a gyerekek nem maguktól mennek be az illemhelyre, ez egy szocializációs folyamat – jegyezte meg Lits László. – A használati esetszámokat számítógéppel ellenőrizzük, illemhelyenként 3600-4000 az az esetszám, amikor pénzt dobnak be és használják. A Tiszaligetnél egyértelműen tapasztalható az igény a mosdóra, előtte pedig a Garden Hotelbe kéredzkedtek be. A Tisza Park tisztaságra komoly energiákat fordítunk, amit jól mutat, hogy a gyerekek mezítláb futkároznak a fűben. A belvárosban mindig van valami hiányosság, a városüzemeltetés sem tud mindent megoldani. De remélhetőleg sikerül előbbre lépnünk, minden szempontból, és magasabb köztisztasági szintet határozhatunk meg. A Móra Parkban például nincs illemhely, de oda a környező tízemeletesekből járnak le játszani. Itt adná magát, hogy menjen haza mindenki a dolgát intézni, hiszen csak pár perc az egész. Persze, egyszer eljuthatunk arra a szintre, hogy többek között ide is telepítünk illemhelyet, vagy akár a Várkonyi téri játszótérre, amit még emlegetni szoktak. Minden pénz kérdése. Azt azonban tudni kell, hogy egy ilyen illemhely ára negyvenmillió forint, és akkor még nem beszéltünk magáról az üzemeltetésről. A bedobandó 150 forint körülbelül, arra jó, hogy a hajléktalanok ne ide járjanak be aludni – fejtette ki. – Mindig hangsúlyozni szoktam, nem minden köztisztasági hiányosság a városüzemeltetés sara, ilyen például a hajléktalanok jelenléte és az ezzel járó szemét, piszok. A Tisza-parton is kívánnivalót hagy maga után a bulikukák használata, ezt már megfogalmazták felénk kritikaiként, mondván, hogy többet kell kihelyeznünk. Ez meg is történt, de akkor sem sikerült elérni, hogy a bulizó fiatalok beletaláljanak a szemetükkel. Van tehát néhány probléma, amit előszeretettel üzemeltetési problémaként vetnek fel, pedig nem rajtunk múlik. Annak viszont tapasztalható az eredménye, hogy a leglátogatottabb játszótereknél megoldott a vécéhasználat kérdése – foglalta össze az ügyvezető igazgató.

