A felelős állattartásra is felhívják a figyelmet szombaton a IX. Rékas Fesztiválon. A rendezvény helyszínén, a Kisszögben jelen lesz a Tisza Állat- és Természetvédő Egyesület is. Ez az a szervezet, mely az elmúlt időszakban Zagyvarékasról már több mint nyolcvan rossz körülmények között tartott, illetve szabadon szaladgáló kutyát fogadott be. Az egyesület standján a felelős állattartást népszerűsítő totó is várja az érdeklődőket, aki helyesen tölti ki, ajándékot kap.