A regnáló és emeritus Jászkun főkapitányok, jász és nagykun kapitányok, valamint az őket kísérő zászlóvivő huszárok bevonulásával kezdődött a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat ünnepi megemlékezése szerda délelőtt. A vármegyeháza dísztermében, az augusztus 20-i állami ünnepséghez kapcsolódó esemény a jászkun hagyományok tisztelete és továbbadása jegyében zajlott.

– Augusztus 20-a az a nemzeti ünnepünk, ami a magyarság egységének jelképe. Ekkor emlékezünk Szent István királyunkra, aki állam- és egyházépítő tevékenységéért szentté avattak. Neki köszönhetően működik a vármegye rendszer is. Így méltó és illendő róla emlékezni, különösen most, hogy hetven esztendő után újra a történelmi megnevezés szerint vármegyének nevezzük a középszintű területi egységet. Mi pedig büszkén viseljük újra a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye nevet – emlékezett tisztelettel és elismeréssel István királyról ünnepi beszédében Hubai Imre.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke kiemelte, hogy ez az a hely, ahol otthon érezhetik magukat a jászok, kunok és a szolnokiak.

– Szent István gondolataira, és az általa közvetített befogadó lelkületre van szükség van, főleg napjainkban, amikor sajnálatos háborús helyzetekkel szembesülünk. Sok évszázada jász és kun őseink is hódító háborúk elől menekültek, és itt találtak otthonra. A világ változik, de van, ami nem. Magyarország kapui nyitva állnak azok előtt, akik a törvényeinket betartva békére vágynak. Megtanultuk, hogy milyen az éhínség, és hogy mennyit jelent egy kinyújtott kéz – fogalmazott Hubai Imre, aki szólt a Magyarok Kenyere Programról is. Hangsúlyozva azt, hogy a kezdeményezésben is élen járnak a vármegyei gazdák, akik idén 208 tonna búzát adtak össze.

Hasonló tisztelettel szólok a mai díjazottakhoz, fejet hajtunk a munkájuk, alkotó tevékenységük és kreativitásuk előtt. Megköszönjük hűségüket, kitartásukat és elkötelezettségüket, hiszen az önök életműve és teljesítménye nélkül nem tartanánk ott, ahol tartunk. Köszönjük, ha folytatják a munkájukat

– hangsúlyozta a vármegyei elnök.