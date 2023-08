Irány a Vadnyugat! címmel kalandos western tábort szervezett a Városi Könyvtár és Művelődési Ház Jászapátin. Július 31. és augusztus 4. között mintegy 22 alsó tagozatos gyermek ismerkedett meg az indiánok mesés kultúrájával, a vadnyugat izgalmas világával a Művészetek Házában.

A kicsi indiánok a hét folyamán a zenés, táncos, ismeretterjesztő programokon túl különböző kreatív foglalkozásokon vettek részt, indián sátrat, fejdíszt, álomfogót, bőrszütyőt készítettek. Népszerű volt a kincskereső játék és a helyszínen kialakított kaszinó is, ahol próbára tehették szerencséjüket.

Különleges időutazáson vettek részt a kicsi indiánok Jászapátin

Fotó: Pesti József

Egyik alkalommal a Redopp Lovassport Egyesület képviseletében Ballagó Edit tartott előadást a gyerekeknek a lovakról, a lovas sportokról és a lovas íjászatról – számolt be a táborról közösségi oldalán a művelődési intézmény. Az előadó különleges kísérővel, egy pónival érkezett a foglalkozásra. A barátságos, engedelmes állat a táborlakóktól a Szikra nevet kapta. A lurkók a vadnyugat gasztronómiájába is bepillanthattak, a táborvezetők segítségével cowboy babot készítettek, amit természetesen jóízűen, közösen el is fogyasztottak.