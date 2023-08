A tábor zárórendezvényén különböző elismeréseket adtak át. Az egyéni és csapatversenyeken nyújott kimagasló teljesítménye miatt harmadik helyezést ért el Barna Máté, második helyen pedig Jandácsik Violetta végzett. A legkiválóbb táborozó díját pedig Kertész Máté kapta, aki pár mondatban hírportálunknak is összefoglalta tábori élményeit.

– Azért jelentkeztem erre a programra, mert már a honvéd kadét programban is szerepeltem és úgy éreztem, ki szeretném próbálni magam más területen is – emelte ki a fiatal. – Nagyon jól éreztem magam ezalatt az öt nap alatt és a későbbiekben is szívesen jelentkezem majd ilyesfajta táborba. A célom az, hogy a tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Honvédtisztképző karán folytassam.