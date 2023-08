Elkészült az aszfaltozás a Károlytelepi úton. Wenner-Várkonyi Attila polgármester a város közösségi oldalán már több alkalommal adott hírt a felújításról. Ahogy fogalmazott, jelenleg a padka kialakításán dolgoznak, a napokban be is fejeződnek a munkálatok, így hamarosan át is adják a szakaszt.