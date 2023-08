– Milyen veszélyek fenyegetik a nőket?

– A kérdés igen összetett, aminek sok vonulata van. Ha erőszakról beszélünk megkülönböztethetjük a módszert, van a fizikai ezen belül a szexuális jellegű vagy éppen a mentális, ami legalább annyira veszélyes. Sok esetben a különböző fajták összefüggenek. De előfordulás helye szerint is csoportosíthatjuk az erőszakot, ami történhet nyilvános, közösségi területen egy vadidegen támadó által, a családon belül, a munkahelyen, vagy az internetes felületen.

– Hogyan kerülhetjük el, hogy kockázatos szituációba keveredjünk?

– Minden döntésünk azt befolyásolja, hogy mennyire válik rizikóssá az aktuális eset. Az utcán például a ragadozó típusú támadásnál, a támadó célja a váratlanság. Itt nincs előjel ezt csak megelőzni lehet azzal, ha olyan lépéseket teszünk, ami kizárja ezt a helyzetet. Például, hogy nem egy sötét sikátorban sétálunk hazafelé, enyhén ittasan, egyedül. Egyébként mindenhol ugyanazok az alapelvek érvényesek. A szórakozóhelyen ügyeljünk arra, hogy a fókusz rajtunk legyen. Olyan helyet válasszunk, ahol ismernek. Ha mégis zaklatásba keverednénk, akkor kérjük a személyzet segítségét.

– Említette a szórakozóhelyet és az utcát, mint helyszínt. Mi a helyzet a fesztiválokkal?

– Két veszélyes helyzet van: ha nincs ember a területen, a másik, ha nagyon sok. Utóbbi esetben a nagy számok törvénye alapján is belefuthatunk olyan személyekbe, akik nem kívánatosak az életünkben. Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy mindez nappal is megtörténhet, de azért az esetek többsége az éjszakai órákra korlátozódik. Ám a nőknél általában van egy táska, ami önmagában is fegyverként használható, ha védekezésre van szükség.

– Mi lehet a megoldás?

– A nyilvánosság jó módszer lenne, de ehhez a társadalom hozzáállását kellene megváltoztatni. Négy szinten kell kezelni és értelmezni az erőszakot. Az első a belső én: az érzések és az önismeret, a másik a külső én, ami a fizikai testünk karbantartása. A harmadik a társadalom belső hozzáállása, hogy miként vélekednek az erőszakról, a negyedik a külső segítők, civil szervezetek, rendőrség, jogi utak, ezt a négy dolgot együtt lehet értelmezni a megoldáshoz. Önismerettel és az önbizalom erősítésével védekezhetünk a legjobban, melynek az is része, hogy a határokat meghúzzuk és világosan nemet mondunk a másik szemébe nézve. Merjünk kiállni magunkért! A legjobb önvédelem, ha magunkat megismerjük, ha tudjuk mire vagyunk képesek és mire nem.