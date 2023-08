A rendszerváltás után a gyöngyösi székhelyű Élpak Rt. lett a Mira víz új gazdája, mely társaság később Gyógyterm, majd napjainkban Medaqua néven működik, Kft. formában. Az utóbbi időben a tiszajenői palackozó üzemben mintegy tízen dolgoztak, többségük Tiszakécskéről járt át. Nemrégen öt embernek felmondtak, mert a palackozást a gyöngyösi cég áthelyezte a parádsasvári üzemegységébe. Ma már csak annyi főt foglalkoztat a társaság, amennyien a vízkivételnél és a szállításnál tevékenykednek.

Az üzem dolgozói néhány éve még bizakodóan tekinthettek a jövőbe

Fotó: Mészáros János

Két fő oka van a szomorú leépítésnek

– értük utol, s szólaltattuk meg a Medaqua Kft. egyik vezető munkatársát.

– Noha egészséges, gyógyászati haszna is van, reklámozzuk is, manapság még sincs elegendő kereslete a Mira és a Mira „Baby” gyógyvizeknek. Ugyanez elmondható a budai hegyekből származó, általunk forgalmazott Ferencz József és Hunyadi János, valamint Parádi keserűvizeinkről is. Költséghatékony megoldásokat kerestünk, racionalizálásokat kellett végrehajtanunk. A Mira víz esetében a palackozást a parádsasvári üzemükbe vittük át, így Tiszajenőn pár munkavállalónak kénytelenek voltunk felmondani – ecsetelte a piaci helyzetet az illetékes. Majd rátért a leépítés másik okára is.

– A klímaváltozás gyakorlatilag csapadékmentessé tette az Alföld nagy részét. Töredékmennyiségű égi áldás hull a kelet-magyarországi területekre, amely miatt a talajvíz szinte eltűnt a térségből. Tudni kell, hogy a Mira vizet alig pár méteres mélységből hozzuk felszínre, amely az agyagos földből kioldódó ásványi sókkal dúsítottak, ez teszi a vizet gyógyhatásúvá. Nos, ha nincs eső, nincsen Mira gyógyvíz sem. Kiapadóban van a terület ilyen tekintetben – magyarázta a jelenlegi meteorológiai állapotból kialakult haváriás helyzetet a gyöngyösi cég vezető munkatársa.

A létszámleépítés nem érinti a községünket, mert hosszú évek óta nem helyiek dolgoznak a tiszajenői Mira telepen

– válaszolt érdeklődésünkre Virág József, Tiszajenő polgármestere.

– Az üzemeltető cégtől ez évre előre tervezetten beérkezendő iparűzési adóbevétel ugyanakkora nagyságrendű, mint a korábbi években volt. Ez éves szinten több száz ezer forintot tesz ki. Most csak reménykedünk abban, hogy ez a forrásunk nem vész el… – foglalta össze a Mira gyógyvíz hiányában a községre vonatkozó nehézségeket a falu első embere.