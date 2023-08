Szombat:

Tiszaföldváron folytatódnak a Szent István-napi ünnepségsorozat programjai, reggel 8 órától a Földvárak Horgászversenyére várják az érdeklődőket a Muréna Horgásztónál. 9 órától örömíjász verseny kezdődik az Életfa ligetben, 17 órakor tartják az ünnepélyes megnyitót a főtéren, majd 18 órakor indul a második földváriak nyáresti randevúja, melynek során 19 órától a 4 for dance előadása, majd a Lángoló íjak éjszakai bemutatója következik. 21 órától éjfélig tartó utcabál kezdődik az Origó együttes koncertjével.

Kőtelken a XX. Kőteleki Terepjáróautó Találkozó második napján reggel 9 órakor nyitják meg a triál pályákat, melyeket 17 órakor zárnak. 17.30-tól látványos sárgyorsulás veszi kezdetét, majd 18.30-kor a járművek felvonulnak a településen. A versenyek eredményhirdetése 19 órakor lesz, ezután a Reunion rockzenekar ad koncertet, majd hajnalig tartó éjszakai diszkóval zárul a nap.

Kisújszálláson a délelőtti városi ünnepség után 15 órától a Vigadóban Hungarikum Operett Gála kezdődik, majd 16.30-tól a Kossuth Fotóklub kiállítása nyílik meg ugyanitt. A városháza parkjában 17 órától mobil kalandpark nyílik gyerekeknek, miközben a Kuckó Művésztanya utcaszínházi előadását lehet megtekinteni. 18 órától Mészáros András erősember egyéni bemutatója kezdődik, 19 órától a Rendezvénytéren indul a Gipsy Kings Experience koncert, majd 20.30-tól hajnalig tartó utcabál veszi kezdetét, miközben 22 órától Szandi ad koncertet.

Karcagon családi nappal folytatódik Szent István ünnepe, délelőtt 10 órától a Múzeumparkban népi játszótérrel, óriástársasjátékkal. 10.15-kor mezőgazdasági gépek vonulnak fel a Kálvin utcából és vissza, déltől hagyományos ételeket lehet kóstolni. A színpadon mindeközben táncprodukciók, bábelőadás és kutyás bemutató zajlik, majd 20 órától koncertek kezdődnek, fellép a Pandóra Projekt, 21.30-tól a Margaret Island, később Kiss Kevin ad műsort, majd hajnal 2-ig tartó retró diszkó zárja a napot.

Martfűn is folytatódnak a X. Örökzöld Tisza Fesztivál programjai, a Martfűi Thermal Spa vízi színpadán. 16 órától Bognár Szilvia és zenekarának gyermekkoncertje, 17 órától az Ádám Jenő Zeneiskola növendékeinek műsora, majd Antal József hangszervirtuóz, később a Tajpán Együttes produkciója kezdődik. 20.30-tól a Ferenczi és a Rackajam, 22 órától My Mother Knows ad koncertet.

Cserkeszőlőn ezen a napon kezdődnek az államalapítást ünneplő programok, a Győri Lovasudvarban 9.15-től indul a VIII. Cserkeszőlői Fogathajtó Verseny. A programok kora este 18 órától folytatódnak a Fürdő utcában DJ Paz zenél, 19.30-tól az UFO együttes, 20.20-tól Raul zenél. 21.30-tól a Bon-Bon zenekar ad koncertet, 22.40-től pedig a SuperStereo nevű formáció.

Túrkevén folytatódnak a pénteken kezdődő ünnepi programok a Ligetben 13 órától színpadi produkciókkal, mindeközben kézműveskedés, vándorjátszóház, főzési lehetőség, óriásbuborékshow várja a látogatókat. Közben 16 órától igazi különlegességgel, habpartyval hűsíti a felfrissülni vágyókat a Túrkevei Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület. A programra váltóruha, fürdőruha ajánlott.18 órától a Resistan és Monokini Rock Band zenél hajnalig, 19.45-től pedig Zalatnai Sarolta lép színpadra. 21.30-tól tűzzsonglőr bemutató veszi kezdetét.

Kunszentmártonban ezen a napon tartják a Szent István-napi ünnepséget a főtéren, ahol 15 órától Balla Tibor citerazenész, majd a Hat zenekar produkciója nyitja az eseményeket, ezt a Langaléta garabonciások követik, 16.30-tól Sipos F. Tamás koncertje szórakoztatja a megjelenteket. Ezután különböző színpadi produkciók következnek, majd a Sógorok együttes és a Hősök együttes lép fel. A napot egészen hajnali 2 óráig tartó utcabál zárja a Tanárok együttessel. A rendezvény ideje alatt népi játszóház, és egyéb gyermekjátékok szórakoztatják a legkisebbeket.

Rákócziújfalun reggel 9 órától kezdődnek a Fő utcán a programok kispályás labdarúgótornával, és különböző ügyességi versenyekkel. Közben 10 órától a templomnál ünnepi kenyérszentelést és koszorúzást tartanak. A Fő utcán 11 órától humoros színpadi produkcióval folytatódnak a programok Vajtó és a világ címmel, a polgármesteri köszöntőt követően díjkiosztók, Marik Laura zenei műsora és íjászbemutató kezdődik, majd Anka és a Bőgő Masina zenekar produkciója, később Wednesday Addams zenés interaktív gyermekműsora. 17.40-től a Szimpátia Együttes Edda projektje következik, 20 órától a Hollywood Rose ad élő nagykoncertet. 21 órakor tűzijáték indul, majd hajnal 1 óráig DJ Snayl szórakoztatja a közönséget.

Tiszajenőn a művelődési ház udvarára várják az érdeklődőket 13 órától, rotációs kapa, illetve kenyérsütő versennyel, kenyérszenteléssel és kóstolóval.16 órától színpadi produkciókkal, közben polgármesteri köszöntővel, díjátadóval zajlanak a programok. 18 órától Bódi Csaba lép fel, majd DJ Newik zenél, később Retro és Rock 'n' Roll Show, 21.30-tól tűzijáték, majd 23- ig tartó zene szórakoztatja a megjelenteket.

Tiszaroffon ezen a napon kerül sor a XXIV. Tiszaroffi Találkozóra a komplejárónál. Az események már reggel 6 órakor elkezdődnek a horgászversennyel, 10 órától pedig főzésben mérhetik össze tudásukat a jelentkezők. A programok 13 órától folytatódnak színpadi produkciókkal, bűvészekkel, táncbemutatókkal. 14.30-tól Kökény Attila, 17 órától Peter Srámek ad koncertet, majd a Tisza megkoszorúzása és a díjátadók után 19 órától éjfélig a Smart zenekar lép fel, közben, 21 órától ünnepi tűzijáték színesíti a programot.

Tiszagyendán 11 órától kezdődnek a Szent István-napi és családi programok. A művelődési ház udvarán főző, sörivó, talicskatoló és zsákbanfutó versenyekben mérettethetik meg magukat az odalátogatók. A színes színpadi programok mellett 15 órától Oláh Nikoletta és Deák Panna Míra zenés összeállítását hallgathatják meg az érdeklődők, az eseményt este 20 órától kezdődő retró diszkó zárja.

Nagykörűben Nyárzáró Éjszakai Zenés Gasztropiac kezdődik este 18-tól hajnal 1 óráig a helyi piactéren, ahol helyi és környékbeli kézműves termelők portékáiból lehet válogatni. Sötétedés után a színpadon a Harmadik Figyelmeztetés és a Vazul vére zenekar ad koncertet, emellett és tűzönjárás is lesz.

Szolnokon folytatódnak a Szent István napi programok, a Tisza-parki nagyszínpadon 19 órától a Szimfonik Harsona együttes, majd 21.45-től a Republika nevű Republic Tribute emlékzenekar koncertjével. Mindeközben a Szolnoki Művésztelepen 13-tól 17 óráig kulturális események váltják egymást.

A szandaszőlősi művelődési házban 20 órától Lampionos estre várják az érdeklődőket, az eseményen a Late Beggars nevű együttes zenél majd.