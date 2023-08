Hulladékgazdálkodás 43 perce

Díjkedvezményt biztosít szépkorú lakói egy részének az abonyi önkormányzat

Több esetben is átvállalja az abonyi önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj felét – egyebek mellett erről egyeztettek a képviselők a városháza hétfői ülésén. A fórumon az is kiderült, hogy a fenntartóváltás ellenére is változatlan helyen végzik majd munkájukat a védőnők.

Fontos döntéseket hozott hétfői ülésén a város képviselő-testülete. Amint arról korábban beszámoltunk, fenntartót vált szeptembertől a Kinizsi Pál Gimnázium. Emellett azonban a város hulladékgazdálkodási díjai is szóba kerültek a tanácskozáson. A polgármesteri hivatal közösségi oldalán egyaránt felhívta a figyelmet a témát érintő legfontosabb döntésekre. Közölték: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj felét átvállalja az önkormányzat, ha az illető személy 70 év feletti egyedülálló abonyi lakos, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 százalékát. Illetve, ha 70 év feletti közös háztartásban élő házaspár, vagy közeli hozzátartozójával élő abonyi lakó, amennyiben mindketten betöltötték a 70. életévüket, és háztartásukba csak ők ketten vannak bejelentkezve, és ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát. Az ülésen a védőnői ellátásról is egyeztettek a képviselők. Kiderült, a fenntartói változás nem érinti a szolgáltatás helyét és tartalmát, vagyis a jövőben változatlan helyen és személyi állománnyal dolgoznak tovább az egészségügyi szakemberek.



