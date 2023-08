– A Hetényi Géza kórház skill-laborját a koronavírus-járvány alatt rendezték be. Teljesen felújították azokat a helyiségeket, ahol a labor és az eszközök helyet kaptak – avatta be a résztvevőket az itt zajló munkába Veres Tiborné Finta Anett. A skill-labor asszisztense elmondta, ketten foglalkoznak a szakképzésben tanulók gyakorlati képzésével, és leginkább ápolási beavatkozásokat oktatnak. Fő profiljuk az újraélesztés, melynek elsajátítása minden dolgozó számára kötelező.

– Rengeteg eszközünk van, amelyekkel az orvostanhallgatók is kiválóan gyakorolhatnak. Most is az igényeknek megfelelően próbáltuk előkészíteni azokat. A résztvevők tanulmányozhatják a lélegeztetést, az újraélesztést, az intubálást és a vénabiztosítást – részletezte a szakember, aki arról is szót ejtett, hogy munkájuk során igyekeznek minél több tudást átadni, hogy minél szakszerűbb ellátást kapjanak a betegek.

Azért találtuk ki ezt a szakmai napot, hogy a most végzett kollégák, akik orvosi diplomát szereztek, illetve akik ötöd- és hatodéves hallgatók, közelebbről ismerhessék meg az intézményünket

– vette át a szót a kórház orvosigazgatója.