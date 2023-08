Jó ideje már csak a faluképet rontotta a Széchenyi és a Szolnoki út sarkán a szóban forgó ingatlan, hiszen régóta nem laktak már benne, a növényzet elburjánzott, a portán található két épületet is már csak az idő foga rágta.

A település nem bővelkedik emlékhelyekben, ahol nemzeti ünnepeinket leginkább méltó módon tudnák megünnepelni, innen jött az ötlet az ingatlan megvásárlására. Így adódik egy központi helyen lévő terület, ahol emlékparkot tudnak létesíteni, egyúttal megszüntetik az utca látványát erősen rontó kaotikus állapotokat is.

Az adásvétel nem volt egyszerű, bár igen kedvező áron jutottak hozzá a kertes házhoz, mindössze 727 500 forintjába került az önkormányzatnak.

– Az ingatlant egynegyed és háromnegyed részben külön tulajdonos birtokolta – fejtette ki Virág József polgármester.

A kisebb részt minden további nélkül meg tudtuk venni, a nagyobbik adásvételét viszont valaki kifogásolta, mai napig sem tudjuk, kinek, mi volt a gondja vele, csak a bírósági végzést kaptuk meg

– mondta a polgármester.

Valós akadály azonban nem merült fel, így pár hónappal később ugyan, de sikerült megkötni a szerződést. Ki is fizették a vételárat, a földhivatalnál is megtörtént az átíratás. Így immár szabadon dolgozhatnak a területen.

Korábban felmerült olyan ötlet is, hogy a házat felújítják és itt helyezik el, állítják ki Horthy Csaba helytörténeti gyűjteményét. Ám amikor a házat sikerült belülről is megtekinteniük, kiderült, az épület olyan rossz állapotban van, hogy nem érdemes anyagiakat fordítani rá.

– A tetőszerkezet beomlott, a gerendák és a tetőlécek elkorhadtak. Belül a mennyezet is beszakadt, a falak repednek

– ecsetelte az állapotokat a polgármester.

– Mivel még csak nem is tájjellegű épület, nyilvánvalóvá vált, hogy nem érdemes felújítani, jobban járunk, ha lebontjuk. A másik épület állapota sem jobb – tette hozzá.

A leendő emlékpark rendbetételét a portán burjánzó cserjék, bokrok eltávolításával kezdik. A telek összesen 1769 négyzetméter, így akad bőven tennivaló. Ráadásul egy mélyedésben található, így nem árt a területet feltölteni. Ez utóbbihoz van is korábbi beruházásoknál kitermelt föld bedepózva. Utána gondolkodhatnak szobrok vagy kopjafák állításában.

– Első körben az első világháborús emlékművet lehetne ide áttelepíteni – vetette fel Virág József.

– Csak ezzel kapcsolatban egyeztetnünk kell, ez a szobor és az elesettek nevét felsoroló tábla ugyanis egyházi tulajdonban van. Őszre tervezünk falugyűlést, ott ezt a kérdést is megvitatjuk. Később szeretnénk az 1848-as és az 1956-os forradalomnak is emléket állítani. Ez persze anyagiak kérdése, így megvalósításuk attól függ, hogy tudunk-e rá pályázati forrást szerezni vagy önkormányzati pénzeket elkülöníteni a célra. Egyelőre azonban a terület rendbetételére jelentkező vállalkozó is nagyobb összegért vállalja a növényzet kivágását és a feltöltést, mint amekkora keretük erre jelenleg van. Így az is felvetődött, hogy amit lehet, jó lenne önkéntes munkával megoldani.

Arra is vannak már alternatív elképzelések, hol kapjon helyet a bemutatásra mindenképpen méltó helytörténeti gyűjtemény.

A bunkerban alakítunk ki helyet a gyűjteménynek, ott épp a hetekben végzik a világítás felújítását. Volt helyiség, ami egyáltalán nem is volt eredendően megvilágítva, más helyiségekben meg időről időre elment az áram, így nem tudtunk látogatókat fogadni. Ez a probléma most megoldódik. Az égőket is kicseréljük LED-ekre. Egyik helyiségben pedig elhelyezzük a régi idők tárgyait, így egyúttal azokat is megtekinthetik az erre járó turisták

– mondta a polgármester.