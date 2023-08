– Régóta dolgozunk azon, hogy ez a kiállítási tárgy a RepTár gyűjteményét gazdagítsa. Nagy megtiszteltetés és óriási presztízs a szolnoki repülőmúzeum számára, hogy a Közlekedési Múzeum alkalmasnak találta létesítményünket, hogy ez a hazai űrhajózási történelem szempontjából különleges kincs idekerüljön.

– Mi ez a foltokban megfeketedett, furcsa feliratokkal tele írt narancssárga fémgömb?

– Szerintem minden magyar ember tudja, hogy eddigi egyetlen magyarként Farkas Bertalan a kozmoszban járt 1980-ban. A nyolcnapos űrutazás végén a Szojuz-35 űrhajó leszálló egységében ért földet a mai Kazahsztánban, Dzsezkazgan városától mintegy 140 kilométerre. Nos, ez a most nálunk látható aprócska űrkapszula az, amellyel Farkas Bertalan landolt a szovjet Valerij Kubaszov parancsnok társaságában. Ez a leszálló egység eredetileg élénk narancsszínű volt, hogy amikor földet ér, a keresőegységek könnyen rátaláljanak. A visszatéréskor persze olyan hőhatásnak volt kitéve, amely a legtöbb helyen leégette az alapszínt, koromfeketére festve a kabint.

– Mik ezek a kézzel felrótt feliratok a kabinon?

– Ezeket Farkas Bertalan és Valerij Kubaszov a leszállásuk után közvetlenül írták rá krétával a leszálló egység külsejére. Magyarul és oroszul szólnak a köszönetek, az aláírások és a dátum. A Közlekedési Múzeum illetékesei külön felhívták a figyelmünket arra, hogy ezek az írások ne sérüljenek, mert magukban is páratlan értéket képviselnek. Úgyhogy nagyon óvni fogjuk az űrkapszulát, hogy a látogatóink lehetőleg ne simogassák, a takarítóink pedig ne nagyon tisztogassák e kiállítási tárgyat. Ennek a fülkének egyébként készült egy másolata. A RepTár ezt a replikát is megkapta, s míg az eredeti kabin körbekerítve, üveges ajtaját lezárva fogadja a látogatókat, a másolatba be lehet ülni, hogy az érdeklődők képet kapjanak a klausztrofóbiával fenyegető szűk térben létezés élményéről is.

– Mikortól és meddig látható ez a kuriózum a RepTárban?

– A Közlekedési Múzeummal történt megállapodásunk értelmében ez év végéig lesz látható, de ezúttal azon munkálkodunk, hogy huzamosabb ideig legyen a gyűjteményünk része. Az űrkapszulára fókuszáló kiállításunk megnyitója augusztus 12-én, szombaton 11 órakor lesz. Természetesen vendégünk lesz Farkas Bertalan is, aki élménybeszámolót tart, s a landolás körülményeire is kitér. Szintén meghívottunk lesz Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, aki pedig a Hunor magyar űrhajós programról számol be, amelynek köszönhetően, csaknem fél évszázados szünet után, várhatóan újra magyar embert küldhetünk a világűrbe.