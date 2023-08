Virágzik az albérletpiac, foglalta össze tömören a lényeget Németh Ildikó, a CasaNetWork szolnoki ingatlaniroda értékesítési vezetője.

– Mivel Szolnok még nem klasszikus egyetemi város, vármegyénkben a kihirdetett felsőoktatási ponthatárok nem befolyásolják az albérletet keresők számát, az érdeklődők között nincsenek főiskolai hallgatók. Sokkal inkább fiatal párok, akik közös életüket kezdik, illetve olyan ügyfelek, akiket a munkájuk Szolnokhoz és a város környékéhez köt. Településünkön ilyen foglalkoztató például a honvédség, ami sok potenciális albérletkereső ügyfelet generál. Élethelyzetük megváltozása miatt is sokan keresnek megoldást lakhatásukra, közülük most a hitel kamatok emelkedése miatt sokan kénytelenek kivárni az ingatlanvásárlással, addig pedig albérletben tudnak gondolkodni – fejtette ki Németh Ildikó.

Az értékesítési vezető szerint vármegyénkben az elmúlt negyedévben tizenegy százalékkal fokozódott a kereslet. Míg ezelőtt egy évvel átlagosan 60 napba telt, míg egy bérleményre komoly érdeklődő akadt, most egy-két héten belül megtalálják az optimális bérlőt a tulajdonos számára.

Széles a kínálat, ugyanakkor árérzékenyek a kereső ügyfeleink. Jellemzően havi nyolcvanezertől százezer forintig piacképesek az albérletárak a tipikusan keresett másfél-kétszobás lakások esetében. Innen felfelé az árak az elhelyezkedés, az ingatlan kialakítása, komfortfokozata szerint változhatnak. Gazdára találhatnak így a kétszázezer-kétszázötvenezer forint per hó prémium kategóriás lakások is

– mutatott rá a szakember.

– Mindig nehéz kérdés, hogy kiadási célra bútorozottan vagy bútorozatlanul készítsünk fel egy ingatlant, mivel vegyes az igény. Van, aki ragaszkodik a saját bútoraihoz, van, aki kényelmesebbnek tartja bútorozott albérletet választani.

A fiataloktól az idősebbekig sokan keresnek lakhatási lehetőséget. Az idősebbeknél a választási lehetőséget jobban behatárolják az árak, ők inkább az olcsóbb ingatlanok iránt érdeklődnek.

Területi jellemzőket nézve, nagyon sokan a vasútállomás környékén szeretnének bérelhető lakást találni, főként ha munkába vidékre kell járniuk és vonattal szeretnének közlekedni, de sokan Budapestre is feljárnak. Persze nagyon kedvelt a belváros is, de az azért észrevehetően megmutatkozik az árakban. Elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag a város egész területén keresettek az albérletek, az említett területen túlmenőleg a Széchenyi lakótelepen, a Tallinnon is kelendőek a bérlemények. Kertes házakra viszont nagyon ritkán van igény, de a piacon sincs sok olyan, amit albérletbe szeretnének kiadni.

Jellemző még, hogy a városba igazolt sportolóknak is keresik a bérelhető lakást az érintett szakosztályok.

A lakást kiadók többsége hosszú távra tervez, így aki csak 1-2 hónapra szeretne bérleményt magának, annak elég nehéz dolga van, hogy ilyet találjon.