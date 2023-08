Programok bőséges kínálatával várták a látogatókat a Rékas Fesztiválra a szervezők szombaton.

A Kisszögben már reggel beindult az élet, meggyulladt a tűz a hozzávalókkal megtöltött bográcsok alatt és megkezdődött a főzőverseny. A kötelező tételként körömpörköltet kellett készíteni, melyhez tűzifát é körmöt a szervezők biztosítottak, de szabadon választott kategóriában egyéb finomságokat is lehetett alkotni. Tizenhárom – többségében négyfős - csapat bográcsában rotyogott az étel. A gasztronómiai produktumukat Lovasi József, a magyar népi sütés-főzés mestere bírálta el. A Vándorkupa ezúttal jászsági csapathoz került. Versenybe szálltak a Holdfény mazsorett tagjai is, ők kaptak is meghívást egy októberi ifjúsági főzőversenyre.

A délelőtt folyamán színpadon bemutatkozhattak a térségi amatőr művészeti csoportok. A jó ebédhez a nótát Sülyi Károly és partnere biztosította. Délután többek között volt fitkid és motoros bemutató, az érdeklődők találkozhattak az Életjel Mentőcsoporttal és Smile tacskóval. A rendőrség is tartott bemutatót. A gyerekek szórakoztatásáról számos foglalkozáson gondoskodtak, de lehetett lovaskocsikázni, íjászkodni is.

Meghívott előadóként Rózsás Viki táncoltatta meg először a gyerekeket, majd mulatós retro zenékből adott műsort. Fellépett Szebeni Szilvia is, aki szintén korábbi évtizedek sikeres zenéiből prezentált válogatást. Kis csúszással megérkezett az Unisex zenekar is, mely 90 perces élőkoncerttel szórakoztatta közönségét.

A fesztivál hangulatra pedig tűzijátékkal tették fel a koronát.