Júliusban Európa teljes területén kimagasló volt a zivatartevékenység, nagyon sok jégbejelentés, kár is keletkezett. Rengeteg szupercellás zivatar alakult ki, melyek hatalmas károkat hagytak maguk mögött Európában. Hazánkban a hónap első két hete nagyon szélsőségesen alakult, kimagaslóan sok jégveszélyes zivatar, szupercella alakult ki nálunk is. A hónap második felében is folytatódott a szélsőséges időjárás.

A generátorokat vármegyénkben 12 napon kellett bekapcsolni, a berendezések együttesen 436 órát üzemeltek. Legtöbb órán keresztül a Karcagi járás és a Törökszentmiklósi járás generátorai működtek, mindkét térségben 61 órán át dolgoztak a gépek. Ellenben a Jászberényi járás generátorait „csak” 7 alkalommal kapcsolták be, és összesítve 21 órát működtek. Jégverésről ebben a hónapban nem érkezett bejelentés.

A talajgenerátorok acetonos ezüst-jodid oldatot égetnek el, és az így keletkező ezüst-jodid molekulák feláramlásuk során a felhők felsőbb rétegeibe jutnak, ahol csökkentik a további kialakuló jégszemcsék méretét és akadályozzák továbbiak kialakulását. A rendszer megakadályozni ugyan nem tudja, a jégeső kialakulását, a szemcsék méretének csökkentésével azonban jelentősen mérsékli a jégverés okozta károkat, nem csak a mezőgazdaságban.

A július 31-ig lejelentett káradatok vármegyénkben (hektárban)

Felhőszakadáskár Jégesőkár Viharkár Összesen Április 0 1 0 1 Május 1 0 57 58 Június 218 755 2506 3478 Július 26 120 163 309 Összesen 245 876 2726 3847

Forrás: NAK