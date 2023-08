A Piculás Civilházban láthatóak az El Caminó-s fotói Horváth Péter közgazdásznak, helyi városvédőnek.

A közgazdász fiatalember most marketingterületen dolgozik. Túrázni egyetemista kora óta jár, így érlelődött meg benne a zarándokút teljesítése, amit Kisújról nem járt még más végig tudomása szerint.

– Mondtam a főnökömnek, hogy itt a felmondásom, nem várom el, hogy a cég a hóbortjaimat tolerálja, ő azonban támogatott, ma is ott dolgozom – kezdi Péter, aki az utat egy magyar fia­talemberrel kezdte meg, akivel támogatták egymást.

– Én tolmácsolásban, ő pedig az első mélypontomon túljutni segített, az első nap azt éreztem, az a nyomorult hegytető csak nem akar közelebb jönni, de eszem ágában sem volt ezért visszafordulni.

Egy külföldi futballcsapat rajongója vagyok, jó darabig egy olasz fiatalemberrel baktattam, akiről kiderült, ő is ennek a csapatnak szurkol, aztán az is, hogy ifistaként azokkal a futballistenekkel játszott együtt, akiken felnőttem. Ebből a találkozásból barátság lett.

Az út során az embernek jöttek a jobbnál jobb gondolatai, nagyon bánom, hogy csak néhányat jegyeztem le az útikönyvembe. Nem is gondoltam, hogy milyen érzéseket tud előhozni belőlem ez az út. A 15 kilós hátizsákkal elindulni szörnyű nagy marhaság volt, de az ember addig pakol a hátizsákba, amíg fér, jó szokás szerint – mondja viccesen Péter, aki élelmiszert nem sokat vitt, mert az úton végig olyan kiépített infrastruktúra van, mint a balatoni bringakörön.

Harminchat nap alatt tette meg az utat, a legnagyobb napi szintkülönbség 1200 méter volt.

Akkora élmény volt, hogy háromszor is visszamennék más útvonalakon. Egy stoptáblára angolul ezt írta valaki: soha ne hagyd abba a sétát!

– ez lett az én életem mottója is a kerékpározás mellett.

Végigjártam az Országos, a Dél-dunántúli és a Balatoni Kéktúrát, már csak az alföldi hiányzik. Olyan csodákat tartogatnak a magyar hegyek is, hogy az elmondhatatlan. Szeretnék kerékpárral a Rajna mentén is tekerni egyet, és Argentínába is elutazni, egyedül. Édesanyámmal már jártam Marokkóban is, oda társas úton mentünk, de az útjaimat magam szervezem - árulta el Péter. Daróczi E.