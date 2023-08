Ahogy arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, tavaly júniusban tűz ütött ki a Túrkeve Termál- és Élményfürdőben. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság akkori tájékoztatása szerint egy elektromos szauna gyulladt ki a Kuthen király utcában lévő gyógyfürdőben, s a lángok mintegy ötven négyzetméteren átterjedtek az épület üveggyapot szigetelésű, faborítású tetőszerkezetére is. Végre érdemi előrelépés történt az ügyben, a strandépület maradéktalan helyreállítása most elkezdődhetett.

– A nyár folyamán javaslatomra a testület elfogadta a peren kívüli, kártérítési összegre vonatkozó megállapodási indítványt a város biztosítójával.

Ezek alapján 21,5 millió forint kártérítési összeget kap városunk a strandon tavaly történt tűzkár eseménnyel kapcsolatban.

– A keletkezett kárhoz képest alacsonyabb a kárösszeg, de ahhoz képest, hogy eredetileg nulla forintot ítéltek meg és peres eljárást kellett kezdeményeznünk az érdemi tárgyalásokhoz, kifejezetten jó eredménynek tekinthető – tette közzé Sallai R. Benedek közösségi oldalán.

A sérült tetőt is rendbe hozzák a szakemberek

Forrás: Sallai R. Benedek Facebook-oldala

A városvezető posztjában köszönetet mondott dr. Nagy János ügyvédnek az eredményes jogi képviseletéért.

– A Városgondnokság Nonprofit Kft. alvállalkozók bevonásával haladéktalanul megkezdte a helyreállítást. A kártérítési összegnek köszönhetően végre helyreállhat a szaunaszolgáltatás is. Bízom benne, hogy gyors és eredményes rekonstrukció valósul meg – hangsúlyozta végül bejegyzésében a polgármester.