Rusvai Károly, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója arról szólt, hogy augusztus végére az iskolák készen állnak arra, hogy fogadják a tanulókat. A nyári időszakban a tankerület hat vidéki iskolájában pályázati pénzből korszerűsítették az elektromos rendszereket, négy vidéki településen okos tantermet alakítottak ki, a szolnoki intézmények mindegyikében megtörténtek a szokásos tisztasági festések, felújítások. E hónapban minden intézménybe hiánytalanul megérkeztek a tankönyvek. A Szolnoki Tankerületi Központ iskoláiban 11 684 diák kezdi meg tanulmányait ősszel, köztük 550 szolnoki elsős is. De nem csak a tanulásról szól az iskola, a kollégák hozzáállásának köszönhetően rengeteg szórakoztató, vidám tanórán kívüli program is várja őket.

A viharos tavaszt követően nyugodt nyarat tudhatunk magunk mögött. A szokásosnál nagyobb pedagógusmozgás nem történt a tankerületben. De a reál tantárgyat tanító kollégáknak most is tudnának munkát biztosítani

– mondotta.

– Mindig vallottam, az iskola csak úgy lehet eredményes, ha a diákok, a szülők és a pedagógusok hármasa harmonikusan, egymást tolerálva, segítve dolgozik együtt.

A tanévet kezdőket Szalay Ferenc polgármester is köszöntötte. Beszédében azt is kiemelte, hogy a szolnoki az ország egyik legjobban működő tankerülete. Mint hangsúlyozta:

– Ebben a városban az oktatási rendszer – bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskola, szakképzés, egyetem – egy egységként remekel.

Azt is megjegyezte, Szolnokon azon is sokat dolgoznak, hogy a rendszeres testmozgáson keresztül a gyerekek egészségéről is gondoskodjanak.

A polgármester és dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő köszöntötte a Magyar Ezüst Érdemkereszttel jutalmazott Bori Ildikót, a Szandaszőlősi Általános Iskola és AMI mesterpedagógusát és Strázsi Sándort, a Szolnoki Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola igazgatóhelyettesét. Továbbá a Szolnoki Emlékérmet kapott Szabó Rózát.

A tanévnyitón jelképesen az első osztályosoknak idén is átadták a város hagyományos évkezdő ajándékát: a tornafelszerelést. Az ajándékot a város többi iskolájába is eljuttatják.

A szülőknek és diákoknak egyaránt meglepetést okozva bemutatták a Keve nevű kutyust és gazdáját, kiképzőjét, Sáriné Papp Erzsébetet is. A fekete uszkár terápiás kutya, havonta egy alkalommal találkoznak vele majd az iskola elsős tanulói.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának jóvoltából láthatósági ajándékcsomagot is kaptak az elsősök, ezt szintén eljuttatják minden városi elsőshöz.