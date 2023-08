Eladásra hirdette Rákóczifalva önkormányzata a „Boris nénit”. A már hosszú évek óta szárazon vesztegelő kishajótól szeretnének megválni, mivel nem tudják kihasználni. Úgy tűnik, akad is rá érdeklődő, bár azt még a jövő zenéje, hogy megköttetik-e az adásvételi szerződés.

Fesztiválhangulatot teremtettek a Kisszögben. A koncertektől a különféle bemutatókon át a főzőversenyig számos programmal csábították a szervezők a közönséget a IX. Rékas Fesztiválra.

Nyolcan azonnal szörnyethaltak a pusztakengyeli szélviharban. A ma embere gondolhatja, hogy napjainkban a fokozódó éghajlatváltozás vált ki nyaranta heves viharokat, természeti és épített környezetet pusztító égiháborút, pedig már hajdanán is gyakorta tornyosultak felettünk romboló fergetegek és felhőszakadások. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltár honlapján (is) megjelent augusztus havi „A hónap dokumentuma – Egy jégeső tragédiája” című dolgozatban egy 1891. július 5-én a térségünkre is lesújtó elemi csapás emberéleteket is követelő káreseményeiről számol be.

A nyolcvanméteres toronyház tetejéről nézték, hogyan potyognak Szent Lőrinc könnyei. A fényszennyezést kizárva fürkészte a sokadalom a Perseidák átvonulását.

Helyi termékek vására Szolnokon. Vasárnap ismét a helyi és környékbeli őstermelők, kézművesek hozták el és kínálták portékáikat a Hild téren.

Jó hangulatból, finom falatokból és fellépőkből sem volt hiány szombaton a jásziványi falunapon.

Összefogásnak köszönhetően kerültek új ablakok a kertvárosi óvoda épületére.

Újra benépesült a szabadstrand, a hétvégén sokan választották pihenésként a Tiszapart homokos fövenyét. Családostól és egyénileg is kiváló lehetőséget biztosított a kikapcsolódásra város zajától távol eső partszakasz. Sokan közösséget alkotva jönnek ki napozni, beszélgetni, vagy éppen úszni.