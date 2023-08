Az Illéssy Sándor Baptista Középiskola harminc diákja egy pályázat révén a mallorcai Alcudiában és a Baleár-szigetek székhelyén, Palmában vett részt szakmai gyakorlaton júliusban – tudtuk meg Toldi Attila főigazgatótól és Tóth László igazgatóhelyettes, szaktanártól. A nem mindennapi helyszíni gyakorlat jutalom volt, a vendéglátás-szervező tanulók pályázataik alapján juthattak ki az útra.

– Többen most ültek először repülőn, így már ez is óriási élmény volt, de az üdülőparadicsomban lévő szállodakomplexum nyújtotta lehetőségek is – sorolta a főigazgató.

– Délelőtt mesterszakácsok által tartott workshopokon vettünk részt, itt bemutatták tanulóinknak a spanyol konyha jellegzetes alapanyagait, ki is próbálhatták a főzést, a kész ételeket pedig elfogyaszthatták. Különlegesség volt számukra a garnéla, a rák, hiszen ezzel itthon nem találkoznak, de ízlett a churros, a paella is. Hoztam haza recepteket, ezekből a december 2-ai XI. Illéssy Gasztro Kupára néhányat elkészítünk majd a közönségnek – ígérte Tóth László.

– A csapat a szabadnapokon a fehér homokos Baleár-tengerben búvárkodott, katamaránnal hajózott, fürdött, vízibiciklizett, banánozott a Sólleri-öbölben, ami sokáig beszédtéma lesz fiataljaink között – vélte Toldi Attila, aki elárulta, jövőre Portugália az úti cél.