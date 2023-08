Már hagyomány, hogy nyaranta hittan tábort rendeznek Tiszavárkonyban a református parókián. A „Neveden szólítottalak tábor” ez évben augusztus 22-25. között valósult meg, a Tószegi Református Egyházközség szervezésében, pályázati pénzből.

Idén harmincegy gyermek táborozott, akikre tizenhárom felnőtt vigyázott, gondoskodva programokról az ifjúságnak. A várkonyiak mellett Szolnokról, Vezsenyből, Tószegről is jöttek táborozók, sőt, egyikük Debrecenből érkezett.

Az áhítatok mellett kiscsoportos foglalkozásokat is tartottak, kézműveskedtek, nemezeltek, volt csillagnézés, nyársalás, tábortűz is. Az időjárás kegyes volt a gyerekekhez, sőt melegebb is volt a vártnál. Szerencsére azonban minden nap hűsölhetett a csapat a Tiszta vizében.

A táborozók meghívást is kaptak a tószegi Papp tanyára, ahol Papp Zsolt és családja vendégül látta az egész társaságot, aznap este pedig a szülőkkel közösen szalonnát sütöttek vacsorára.

Tószegi vállalkozóknak köszönhetően még fagylaltról is jutott az ifjúságnak, ami igencsak jólesett a hőségben, de kaptak ebédet és vacsorát is a táborozók.