A faluban évek óta foglalkoznak növénytermesztéssel a Járási Start munkaprogramban. A közfoglalkoztatottak tavasszal ültették el a dughagymákat az önkormányzati földterületen, csütörtökön pedig elkezdhették felszedni a termést.

Vékonyné Házi Eszter polgármester arról számolt be, idén a vöröshagymából jó erős-közepes a termés. Egy részét kedvező áron értékesítik a lakosoknak, de tesznek el télire is: a kis fejeket felkockázva lefagyasztják kilós kiszerelésben. A fagyasztott termésre szintén van a helyieknek igénye. A szintén a közmunkások által nevelt és gondozott paradicsom is terem, bár mint a polgármester mondta, a fajtájából adódóan később érik.