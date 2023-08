– Minden készen áll, a bóják is kint vannak, bár egyet már elúsztattak a vízisíelők, mert úgy gondolták, azon kell átugrálniuk. Azt majd pótolnunk kell, de a szezon eddig szerencsére nagyon jó sikerült – mondta a jelenlegi helyzetről Bander József polgármester.

Mint elmondta, a parton emellett strandőr vigyázza a rendet, mosdó, baba-mama helyiség, öltözők és büfé is várja a fürdőzőket.

– Bár eddig jó időnk volt, most egy kicsit lehűlt a levegő, és a vízszint is emelkedik, hétvégén pedig szúnyoggyérítésre kerül sor az üdülő területén – erre már engedélyt is kaptunk – de bízom benne, hogy két héten belül, augusztus második hetétől újra élvezhető lesz a strand – tette hozzá a településvezető.

Tiszapüspökiben azonban hamarosan nem csak ez lesz az egyetlen, turistákat vonzó látványosság. A falu egy közel 200 millió forintos, turizmusfejlesztést célzó pályázat megvalósításába kezdhet.

– Erre már előkészültünk, annak ellenére, hogy csak nemrég érkezett meg a számlánkra az összeg. A tervezővel már korábban szerződést kötöttünk, a terveket a napokban pontosítjuk, úgy gondolom, egy hónapon belül kiírhatjuk a közbeszerzési eljárást. Befejezzük a strand fejlesztését, a két lejárónkat duplájára hosszabbítjuk, valamint árnyékolókat, illetve kerékpárszervíz-szigetet telepítünk majd, továbbá a biztonsági felszereléseket is kicseréljük, hogy teljes hosszban legyen vízhatároló bójánk – sorolta a polgármester.

Hozzátette, emellett az Ördögszekér Oktatóközpont, ami eddig főleg diákoknak nyújtott nyári táborlehetőséget, teljesen átalakul majd.

– Ez lesz a legnagyobb volumenű fejlesztés, a főépület vizesblokkjának és 300 négyzetméteres tetőszerkezetének teljes cseréjével. Emellett téliesítjük, hiszen négy évszakos funkciót lát majd el, látogatóközpont lesz, oktató-és előadótermekkel. Az épület tulajdonképpen a település turisztikai központjává válik, amely összefogja Tiszapüspöki látnivalóit, érdekességeit – fejtette ki a településvezető.

Mint megtudtuk, a pályázati összegből 12 millió forint jut majd a Holt-Tisza, vagyis a horgászturizmus fejlesztésére, befejezik a korábban elkezdett partrendezési munkálatokat, emellett az önkormányzati tulajdonú csónakkikötőket, stégeket is felújítják.

A munkálatok késő ősszel már elkezdődhetnek, így a jövő évi szezonban már egy eszközeiben megújult szabadstrand, és egy látogatóközpont várja majd a vendégeket Tiszapüspökiben.