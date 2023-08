Törökszentmiklós 1 órája

Kié lesz a Székács felújított konyhája? Vitázik a tulajdonlásról az önkormányzat és a református egyház

A református egyház szerint oktatási funkciót is betölt, ezért az iskolán belül igényt tart a TROK Székács Elemér Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium konyhájának és étkezőjének tulajdonlására is. Az önkormányzat álláspontja viszont az, hogy mivel elsősorban gyermekétkeztetési feladatokat lát el a konyha, ezt az ingatlanrészt jogilag sem adhatja át az egyházközségnek. Egy tavaly év végi törvény ad lehetőséget arra az egyházaknak arra, hogy tulajdonosi igényt nyújtsanak be azokra az ingatlanokra, melyben oktatási-nevelési tevékenységet végeznek. Ilyen a Székács is.

Molnár-Révész Erika Molnár-Révész Erika

A törökszentmiklósi Székács épülete. Egyelőre nem tudni, mikor kerülhet egyházi tulajdonba Fotó: Mészáros János

Háromból két vallási közösség nyújtott be tavasszal tulajdonosi igényt a törökszentmiklósi önkormányzathoz a különböző ingatlanokra, melyekben évek óta oktatási-nevelési tevékenységet végeznek. A Református Egyházközség például a Petőfi úti óvoda mellett a Székács épületegyüttesére. Ám, míg előbbi esetében már a szerződést is aláírták, utóbbinál nem egyezik az önkormányzat és a fenntartó református egyház álláspontja. A problémát az iskolával egy helyrajzi számon található, több önkormányzati épület geotermikus fűtését biztosító termálkút, valamint a konyha és étkező jelenti. Míg a termálkút funkciójáról nincs vita, a konyha és étkező szerepéről viszont igen. – Az egyházközség úgy gondolja, hogy jogos a termálkút kivétele ebből a rendszerből, de a gyermekétkeztetést ellátó konyha gyakorlati helyszíne is a Székácsnak, vagyis, a nevelő-oktató munka részét képezi. Mivel élelmiszeripari-képzést is folytatunk, itt állítják elő a diákok a gyakorlati képzés alapanyagait, bizonyos esetekben az alapanyagokból a késztermékeket is. Főznek-sütnek, alapanyagokat darabolnak és készítenek elő, vagyis, gyakorlatilag több hasznosítású ez a konyha. Ezért nem értünk egyet azzal, hogy nem adható át egyházi tulajdonba – ismertette a Törökszentmiklósi Református Egyházközség érveit Budai Ferenc, a Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ főigazgatója. – Amennyiben valami nem tartozik a törvény hatálya alá, az önkormányzat nem adhatja oda, mert különben hűtlen kezelést követnénk el – hangsúlyozta dr. Varga Imre, Törökszentmiklós jegyzője. Az önkormányzat szerint ugyanis a konyha és ebédlő elsősorban gyermekétkeztetési funkciót lát el, ez pedig önkormányzati kötelező feladat, és nem a köznevelési, hanem a szociális törvény hatálya alá esik.

– A gyermekétkeztetést szolgáló helység nem esik az új törvény hatálya alá, ahogy a termálkút sem. Emellett az épületcsoporton belül szolgálati lakás is van, és a lakásfunkció sem köznevelési funkció, Ezért, ezeket az ingatlanelemeket le kell választanunk az iskoláról, kollégiumról, tornacsarnokról, tanboltról. Ez a jelen szabályozási lehetőségek szerint azzal jár, hogy először társasházzá kell nyilvánítani magát az ingatlant, és a társasházon belül elkülöníteni a köznevelési funkciókkal rendelkező épületrészeket, és a nem köznevelési célú ingatlanelemeket. És ha ez megvan, akkor a társasházon belül a köznevelési funkciót ellátó ingatlanrészek szállhatnának át az egyház tulajdonába – ismertette az önkormányzat szerinti lehetséges megoldást a jegyző. Mint mondta, erre a felvetésre az egyház még nem adott választ. Egyébként maga a jogi procedúra legalább 8-9 millió forintba kerülne. A költség megosztásáról sem született még egyezség a két fél között.

