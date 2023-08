Szent István napja alkalmából rendeztek ünnepséget a tiszazugi faluban pénteken. Pintér Csaba Gábor polgármester köszöntő beszédében elmondta, az ünnep évről évre alkalmat ad, hogy újra és újra megfogalmazzuk, miért is vagyunk büszkék magyarságunkra, nemzet múltunkra. Majd röviden összefoglalta az elmúlt évszázadok történéseit.

– Több mint 715 esztendeje elődeink úgy gondolták, ezt a területet választják lakóhelyül. Apró településeket hoztak létre, amit mi most Csépának nevezünk. A sors viharai elüldözték őket, de 300 éve úgy döntöttek, hogy visszaköltöznek. Azóta is sok sok vihart éltünk át, de még mindig itt vagyunk, még akkor is, amikor a világ ilyen őrült tempóban változik körülöttünk – fogalmazott.

A település vezetője fontosnak tartja, hogy higgyenek elődeik példájában és a közösség megtartó erejében, ez az az örökség, amit a gyerekeknek és unokáknak át kell adni.

Az évek alatt hagyománnyá vált, hogy az önkormányzat minden évben ezen az ünnepségen adományoz díjakat és elismeréseket azoknak a személyeknek, akik a kulturált lakókörnyezet kialakítása érdekében vagy több éven keresztül kifejtett munkásságukkal érdemeket szereztek. Szép otthon példás porta címmel gazdagodhatnak azon csépai lakosok, akiknek lakóháza, kertje, udvara kiemelkedően rendezett, és a tisztaság, a harmonikus, kulturált megjelenés jellemzi ingatlanát.

Idén Csehné Kóczán Irén Julianna, Balogh Béla és Vincze Imre József érdemelte ki az elismerést.

Csépa Községért emléklapot vehetett át a pénteki ünnepségen Berényi Józsefné, az idősgondozásban végzett munkájáért, valamint Mihaleczki Ferencné szociális ápoló, gondozó.

Csépa Községért kitüntető díjat adományoztak Réti Sándornénak, aki több mint negyven éve dolgozik pedagógusként a faluban.

Csépa Községért életmű díjat érdemel a képviselő-testület döntése alapján Szelei Ferencné, aki 1975 óta dolgozik településen, településért. Ahogy a méltatásban elhangzott, kezdetben, mint képesítés nélküli óvónő, később miután Szarvason elvégezte főiskolát, mint diplomás óvónő nevelte, igazgatta és tanította a falu legapróbb gyermekeit. 1989-től vezető óvónő a csépai óvodában.

Ugyancsak Csépa Községért életmű díjat vehetett át Turóné Guba Anna, aki a hetvenes években férjével költözött a tiszazugi településre és el is helyezkedett tanítóként a helyi iskolában. A szakma minden lépcsőfokát végigjárta, igazgatósága alatt vette fel az intézmény a Petőfi Sándor nevet.

A díjak átadása után Kovácsik Antal diakónus megáldotta az új kenyeret. A hittanos gyermekek műsorát koszorúzás követte.