Középpontban a tehetség címmel tartották meg hétfőn a Czeizel Endre Emlékkonferenciát. A rendezvény a Magyar Tehetséggondozó Társaság, a Szolnoki Tankerületi Központ, a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács és a Szegő Gábor Általános Iskola szervezésében valósult meg a vármegyeháza dísztermében.

A konferencia előadói között a neves szakember követői, egykori munkatársai, tanítványai is megosztották ismereteiket, emlékeiket a pedagógus hallgatósággal.

Czeizel Endre orvos-genetikus tevékenységét a közvélemény inkább a genetikai kutatásairól, a családtervezési tanácsadásban végzett tevékenységéről, a magzatvédő vitaminok kutatásában és alkalmazásában elért eredményeiről ismeri jobban. A szakember azonban kiemelt munkát végzett a tehetséggondozás terén is. Elhivatottan kutatta a tudósok, írók, művészek, magyar Nobel-díjasok életét, motiváltságukat, életkörülményeiket, sorsukat, családfájukat, betegségeiket, ezen kutatásokból számos népszerű könyv született – a rendezvény egyik előadása például a Tehetség – talentum című könyvéhez kapcsolódott. 1992-től 2001-ig a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöki tisztségét töltötte be, és azóta is a Társaság örökös és tiszteletbeli elnöke.

A jelenlegi elnök, prof. dr. Balogh László, Czeizel Endre egykori munkatársa volt arra hivatott, hogy rámutasson az orvos-genetikus megkerülhetetlen szerepére. A tudós évtizedekig tanított pedagógusokat a Debreceni Egyetemen a Tehetség és fejlesztése szakvizsgaprogramban.

A konferencia stílusosan, egy tehetség, Vészabó Noémi Leonardo da Vinci-díjas festőművész, író gondolataival indult, az alkotó megosztotta hallgatóságával Czeizel Endrével kapcsolatos személyes élményeit is. A rendezvényt dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségtanács elnöke nyitotta meg. A Klebelsberg Központ elnöke, Hajnal Gabriella azt kérte a hallgatóságtól, hogy legyenek büszkék a tehetségeinkre.

Mint mondta, a tehetség kibontakoztatása legfőképp a tanároknak köszönhető. Ott van a tehetség mindenkiben, csak meg kell találni. Ez nem mindig könnyű, tette hozzá. A képességek, adottságok kibontakoztatására, fejlesztésére hazánkban központilag is nagy hangsúlyt fektetnek. A tehetséggondozás új irányai Magyarországon címmel Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára tartott előadást. Beszélt a Nemzeti Tehetség Programról, ismertetve az új célkitűzéseket. A program a kiemelkedő tehetségek megtalálásától kezdve a nyitott, átlátható rendszerek kialakításán át a tehetséggondozást végző tanárok ösztöndíj-programjáig széles skálát felölel.

Az előadásokon szó esett még többek között a sporttehetségekről, a művészeti tehetségek korai felismeréséről, a matematikai tehetségről, de Petőfi tehetségét is górcső alá vették.