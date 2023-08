Fejlesztés 15 perce

Könnyebbé vált az új városi bölcsőde megközelíthetősége Törökszentmiklóson

Nemrég kezdték, és már be is fejezték Törökszentmiklós új városi bölcsődéjénél az építési munkálatokat, melyek során parkolók és új útszakasz is épült az intézmény mellett.

Az elkészült beruházást dr. Varga Imre jegyző mutatta meg hírportálunknak Fotó: Mészáros János

Elkészültek a parkolók, illetve új útszakasz és járda épült Törökszentmiklós nemrég átadott városi bölcsődéjénél. – A bölcsődénk megközelíthetősége érdekében épült ez az út, mintegy 130 méter szakaszon, illetve 12 új parkoló. Az útépítés kivitelezési ideje körülbelül egy hónapig tartott, úgy gondolom, ezzel a Szemere úti lakosok is sokkal komfortosabban közlekedhetnek, hiszen így már nem csak a Pánthy út felé tudnak kihajtani, hanem a Kossuth Lajos utcára is, a volt OTP melletti bekötőútnál – tájékoztatott a helyszínen dr. Varga Imre, Törökszentmiklós jegyzője. Hozzátette, a hosszútávú tervek szerint az út kiépítése a jövőben folytatódik majd. Mint azt korábban megtudtuk, a biztonságos közlekedés érdekében az utca új szakaszán a közvilágítási hálózatot is bővítik. A beruházást önerőből valósította meg az önkormányzat.

