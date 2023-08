– Nagy volt az érdeklődés, szinte 99 százalékos a feltöltöttségünk, egy helyünk maradt már csak az egyik csoportban – mondta a jelentkezők számáról a helyszínen Varga Tímea tagintézményvezető.

A buszpályaudvar mellett álló korszerű épületet elnézve ez érthető is. Ám nem csak kívülről, belülről is szemet gyönyörködtető a bölcsőde, ahol két csoportszobában 24 gyermeket látnak majd el.

– Folyamatosan érkeznek a gyerekek, akiknek két hétig tart a beszoktatásuk. Négy kisgyermeknevelővel dolgozunk, valamint két dajkával, akiknek a kiválasztásánál a szakmaiság volt az elsődleges szempont, de fontos volt a református, keresztyén értékrend, és a nagyfokú empátia is – sorolta az intézményvezető.

Mint elmondta, a bölcsődébe a környékbeli településekről is jelentkeztek, például Szajolból és Fegyvernekről.

– Nagyon örültünk annak is, hogy rengeteg gyermek református családból érkezett hozzánk, már meg vannak keresztelve. De nem zárkózunk el azoktól sem, akik nem ebben a vallásban nevelkedtek, viszont elfogadják és bekapcsolódnak családi programjainkba, eljárnak a gyermek- istentiszteleteinkre, elsajátítják értékrendünket – hangsúlyozta.

A bölcsőde a keresztény értékrend mellett a környezettudatosságot is nagyon fontosnak tartja, az épület működtetését például napelem is segíti.

– Szeretnénk a gyerekek és a családok szemléletébe belecsempészni, hogy amit Isten megteremtett, azt óvjuk és tápláljuk. Ezért is szeretnénk itt egy kis bölcsődei kertet kialakítani, olyan növényekkel, melyeket a gyermekek gondoznak, és esetleg el is tudnak majd fogyasztani a mindennapokban – mutatta a már játékokkal felszerelt, de zöldfelületben is bővelkedő hátsó udvart Varga Tímea.

A két szintes, 400 négyzetméter alapterületű épület kialakítására több mint 250 millió forintot nyert korábban az egyházközség a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán, melyhez önerőt is biztosítottak.