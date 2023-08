Vegyes rendszert kellett egységesíteni

Az ügyeleti ellátás múltja úgy alakult, hogy régen az orvoshoz bármikor, akár éjszaka is be lehetett kopogni, ha szükség volt rá, vette a kabátját és indult a beteghez, ez valahogy benne volt az orvos kötelezettségeiben is.

– Fejlődött a világ és az intézményrendszer, nem lehetett elvárni egy doktortól, hogy a nap 24 órájában elérhető legyen és betegeket lásson el – mondta Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője.

Az ötvenes években már arról szóltak a híradások, hogy a tanácsok külön orvosokat szerződtettek erre a feladatra. A rendszerváltás után az önkormányzatok gondoskodtak erről.

– Az elmúlt évtizedekben egy nagyon heterogén kép alakult ki az országban. A legjellemzőbb megoldás, hogy az önkormányzat külön szerződött az orvossal vagy egy céggel. Az elmúlt évtizedekben, ha szakmailag nézzük voltak helyek, ahol jól működött és a betegek elégedettek voltak, de sajnos még több helyen ennek az ellenkezőjét lehetett tapasztalni. A betegek panaszkodtak a működésre, az egységesítés erre jó megoldás – hangsúlyozta.