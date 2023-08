A Magyar Fürdőszövetség az országos vízipisztolycsatát hirdetett augusztus 19-ére, mely ezúttal rekordkísérlet is lesz. Országszerte negyven fürdő csatlakozott a víziposztoly rekord megdöntéséhez – melyet jelenleg 800 résztvevővel a szigetvári fürdő tart –, közöttük a Mezőtúri Városi Strandfürdő. Maga a rekordkísérlet délután kettő órakor lesz, amikor is az egész országban több százan, de akár több ezren vízipisztolyoznak egyszerre legalább tizenöt percig. A mezőtúri strandra is várják a vállalkozó szelleműeket, akik szeretnének részesei lenni ennek a fergeteges vízicsatának.

A mezőtúri fürdő a rekordkísérlet után koncerttel, zumbával, habpartival és medencés diszkóval várják az strandlátogatókat. Az egész rendezvény napijegy áráért látogatható.

Térségünkben a mezőtúri strand mellett az Abonyi városi strandfürdő is csatlakozott a rekordkísérlethez.