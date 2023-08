Nagytakarítást is tartanak ezekben a hetekben

Az augusztusi zárva tartás idején is folyamatosan zajlanak a munkák a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézményben, árula el hírportálunknak Czakóné Gacov Katalin intézményvezető.

– A nyári zárva tartás ideje alatt több feladatunk is akad. Ilyenkor mindig nagytakarítást végzünk intézményünkben – fejtette ki az intézményvezető. – A fő feladatok közé tartozik az ablakok pucolása, a szőnyegek tisztítása és a könyvek portalanítása. Mindezek mellet olyan karbantartási munkákat, mint a festés, a falak javítása, csiszolása, is elvégeznek, amelyeket a nyitva tartás idejében nem sikerül. Mindezek mellett a szakmai munkával is haladunk. Állományt rendezünk és könyveket selejtezünk, így augusztus 22-én ismét felkészülten várjuk látogatóinkat.