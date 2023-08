Idén is számos jótevő segítette a rászoruló családok tanévkezdését a vármegyeszékhelyen. Az önkormányzat és a Humán Szolgáltató Központ koordinálásával ebben az évben közel nyolcvan hátrányos helyzetű, iskoláskorú gyermeküket nevelő családnak segítenek.

Minden tanév közeledtével nagy hangsúlyt kap a rászoruló családok megsegítése

– fejtette ki a szerdai adományosztáson Szalay Ferenc polgármester.

– Ebben a tevékenységben több szolnoki szervezet is partner, így mindez nem csak a mi érdemünk. Többek között komoly anyagi támogatás érkezett a Szigligeti Színháztól, a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézménytől, a Szolnoki Sportcentrumól, a Humán Szolgáltató Központtól és a Béres Gyógyszergyártól is. Hozzávetőlegesen hetven-nyolcvan családnak tudunk segíteni az összegyűjtött támogatásból. Ráadásul az ilyen kezdeményezések nem állnak távol a szolnokiaktól, több lakótelepen, vagy például az Üteg és a Sashalmi úton is gyűjtenek a rászoruló családoknak. Azt gondolom, hogy ezek a megmozdulások azt példázzák, hogy a helybéliek ennyire sorsukon viselik a rászoruló családok életét ebben a hetvenezres városban – tette hozzá a polgármester.