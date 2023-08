Hamarosan földgázt keresnek majd Tiszaigaron, a próbafúrásokat az O&GD Central Kft. fogja elvégezni, számolt be a minapi lakossági fórumon elhangzottakról Szilágyi László polgármester a település közösségi oldalán.

A községvezető tájékoztatása szerint a fúrások megkezdése előtt útjavítási munkálatokra lesz szükség. A Rákóczi út és a Dózsa György út bizonyos szakaszain kátyúzást végeznek, a Dózsa György utat pedig padkával ki is szélesítik majd, de megtörténik az úthibák javítása és a közművek bevédése is. A Dózsa György út végén, valamint a Jókai út Dózsa György út és Petőfi út közötti részén zúzott köves utat alakítanak ki, miként a Feszty út József Attila út és Bocskai út közötti szakaszán is. A Petőfi úton eseti kátyúzást végeznek. E munkálatokat várhatóan augusztus közepén kezdik meg a szakemberek, s előre láthatólag két hetet vesznek majd igénybe.

A fúrási telephely kiépítése várhatóan még szeptemberben megtörténik, míg maga a fúrás október végéig tart majd.

Ebben az időszakban időszakosan megnövekvő teher- és személyautó forgalomra lehet majd számítani, miként a zajterhelés is megnőhet a térségben.

– Az esetleges kényelmetlenségek miatt a helyiek türelmét kérem és előre is köszönöm a lakosság megértését – írta Facebook-posztjában Szilágyi László polgármester.