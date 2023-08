Gaz, avar, nádas, hulladék és facsemeték is lángra lobbantak a Jászkunságban. Tiszatenyőn, Szolnokon több helyszínen, de még Tiszabőn is helyt kellett állni vármegyénk tűzoltóinak, akik szerdán egymás után kapták a riasztásokat. Németh Ádám vármegyei katasztrófavédelmi szóvivőtől megtudtuk, idén háromszázötven szabadtéri tűzhöz vonultak eddig, ez a szám az időjárást tekintve átlagosnak mondható.

A fotós a környezetet olvassa: tájakat, településeket, tárgyakat, épületeket, formákat, jelenségeket, arcokat, alakokat, mozdulatokat. Az újságíró is. Az egyik fényképezőgéppel dolgozik, a másik klaviatúrával. Az eredmény: ezúttal Jászapátin barangolhatnak olvasóink.

Felborult egy nyerges vontató a 4-es főút közelében lévő körforgalomnál Tiszapüspökinél.

Ünnepséggel zárják a néptánctábort Cibakházán, a gyerekek augusztus 4-én megmutatják, mit tanultak az elmúlt egy hét alatt.

Augusztus 4 és 8 között rendezik meg a Történelmi Íjász Európa Bajnokságot Gyulafehérváron. A földvári Aranyhegyi Íjász Egyesület tagjai közül tízen versenyeznek.

Az Odorvári Kutató Tábor történetéről készült könyvet mutatják be a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban augusztus 4-én.

„A jó kép mind egy önarckép..." – vallja Tenk László. Az idén nyolcvan éves festőművésznek éppen születésnapján, augusztus 8-án nyílik kiállítása a Szolnoki Galériában. A jubileum alkalmából katalógus is megjelenik, "Mert festeni jó! " címmel.

A jászkunsági családok egy része belföldön, míg mások inkább a környező országokban töltik a megérdemelt szabadságot és pihenést. A kánikulát a hűsítő habokban a legkönnyebb elviselni, így továbbra is a tenger- és tópartok a legnépszerűbb célpontok a nyaralók körében.

A vármegye rendőrei ismét 14 településen, összesen 20 helyszínen várták ezen a héten is a határvadász képzés iránt érdeklődőket. A hét végén, Túrkevére és Tiszaderzsre látogatnak, ahol bővebb információkkal készülnek az érdeklődők számára.

Már augusztust írunk, s bár a gyerekek még jócskán a nyár gondtalan pillanatait élvezik, a szülők fejében egyre többször merül fel az iskolakezdés és az ezzel járó tennivalók gondolata.

A bőrünk nem felejt emelte ki dr. Szabó András bőrgyógyász. A Szoljon.hu Podcast legújabb vendége arra is felhívta a figyelmet, hogy mennyire fontos a fényvédelem.

Besenyszög és Szolnok között ittas állapotban vezetett kamiont egy középkorú férfi, aki halálos balesetet okozott.

A napokban újra birtokukba vették a hobbi-testedzők a Szolnok ispán körúti street workout-pályát (képünkön). A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. illetékese lapunknak elmondta, hogy a tiszaligeti és a Munkácsy úti után most tabáni edzőparkot is felújították, így a saját testsúllyal tréningezők, a két éve átadott Ormos Imre parkban lévővel együtt, immáron négy korszerűsített street workout-pályát használhatnak. A társaság, a városi közgyűlés leendő pozitív döntését követően a Széchenyi városrész további két edzőparkját is felújítja.

Több mint 200 petkalózzal róják a Tisza területeit az XI. Tiszai PET Kupán. Az önkéntes csapatok szombat délutánra érkeznek meg Szolnokra, ahol kiderül ki viheti haza a győztesnek járó trófeát.