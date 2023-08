A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata idén is nyomon követte a fokozottan védett szerkő fajok fészkelését a Mezőtúr belterületét is érintő Hortobágy-Berettyó szakaszon. Ahogy arról az igazgatóság honlapján is beszámolt: június közepére nyilvánvalóvá vált, hogy az élőhely megfelel a kormos szerkők megtelepedéséhez, hiszen ekkor már 22 pár költését dokumentálták. Fattyúszerkők az idén kisebb számban jelentkeztek, összesen két pár jelenlétét regisztrálták.

Mindkét faj a vízfelszínen úszó hínárnövényzetre rakja szintén hínarakból összeállított fészkét, amelyek főként a tojásos időszakában vannak kitéve a hullámkeltés veszélyének. E tényező a vízen közlekedők körültekintésének hiányában a fészekaljak pusztulásához vezethet

– írta Nagy Gábor az igazgatóság oldalán.

A Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársa bejegyzésében kiemelte: annak érdekében, hogy a vízi közlekedéssel érintett szakaszon e két fokozottan védett faj egyedei sikeresen tudjanak költeni, az igazgatóság kezdeményezte a terület átmenetileg természetvédelmi oltalom alá helyezését.

– A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal természetvédelmi hatósága határozatával augusztus 15-ig természetvédelmi területté nyilvánította a Hortobágy-Berettyó közúti hídja és a vasúti híd közötti szakaszát, valamint a vasúti híd fölötti 400 méteres szakaszát. A hatósági döntés az érintett területen korlátozásokat vezetett be a vízi közlekedés vonatkozásában, miszerint a maximális sebesség az 5 kilométer per órát nem haladhatja meg, valamint többek között a vízi technikai sportok (pl.: wakeboard, vízisí, stb.) űzését hatósági engedélyhez köti – hangsúlyozta a szakember.

A szerkők egyébként fokozottan védett fajok, a kormos szerkő természetvédelmi értéke 250 000, a fattyúszerkő értéke pedig 100 000 forint.