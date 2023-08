Az íze sem hasonlít a megszokott csapvízhez. Az utóbbi időben már nem csak a szénsavas, hanem menteset is árusítanak, hiszen az évek alatt úgy tűnt, erre is megnövekedett az igény. A ballonokat és az üvegeket külön fejről töltik. Több ezer litert palackoznak naponta, amit kisteherautóra rakodnak, mielőtt a szokásos körre indulnak azokkal. Az üres flakonok is visszakerülnek hozzájuk, ezeket újrahasznosítják, látható sérülés esetén megy a hulladékba.

Különleges üvegeket gyűjtenek Az Oberna család szikvizes palackokat is gyűjt, az üzem melletti helyiségben a polcokon sorakoznak a különleges üvegek. A színesebb fajták közül akadnak, amik túlélték azt az időszakot, amikor össze kellett törni őket. Az egyiket vékony dróthuzal veszi körül, az alakja is inkább egy petróleumlámpára emlékeztet. Egynémelyiken felirat díszeleg, a másikat a feje teszi egyedivé, mert sast mintáz.