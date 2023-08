A városházán tartott ünnepségen a Szolnok Városi Óvodák munkatársai elismeréseket vehettek át, az újonnan megbízott vezetőket is bemutatták.

Kovács Annamária, a Szolnok Városi Óvodák Pitypang tagintézményének korábbi vezetője tanügyigazgatási igazgatóhelyettesi megbízást kapott. A leköszönő és újonnan megbízott tagintézményvezetőket is köszöntötték. Többek között például az Eszterlánc óvodát Katona-Tímár Nikoletta, míg a Gézengúz tagintézményt Korom Melinda vezeti ezután.

Jubileumi jutalmat vehettek át azok az óvodapedagógusok, akik 25, 30, 45 éve vannak a pályán. Felsorolták azokat a munkatársakat, akik most kezdenek el dolgozni a tagintézményekben, ők röviden be is mutatkoztak kollégáiknak.