– Gyermekfejjel a felnőttkorról ábrándozva talán a legtöbb kislánynak énekes- vagy színésznői vágyálmai lehetnek. De nem mindenkinek. Igaz, hogy ön már tizenévesen titkárnő szeretett volna lenni?

– Amikor tizennégy évesen pálya- és szakmaválasztás elé kerültem, én kitartóan ragaszkodtam ahhoz, hogy majdan titkárnő leszek. Ezért a szolnoki Közgazdasági Szakközépiskolába jelentkeztem, és ott is érettségiztem. A végzettségem általános ügyviteli szervező, illetve gyors- és gépíró. Ezt a kihaló félben lévő gyorsírói tanulmányomat nem is olyan régen még a Szigligetiben is tudtam kamatoztatni. A régi vágású Balázs Péter igazgató nem túlságosan rajongott a számítógépekért, inkább diktálni szeretett. A gyorsírói tudásom kapóra jött a beszédeket és egyéb leveleket hamarjában letudni akaró direktor úrnak.

– Hogyan került a színházhoz?

– Öcsémmel együtt Mezőkövesden születtünk, majd pedig a szüleink velünk együtt a mi 5-6 éves korunkban, ’62-ben költöztek onnan Szolnokra. Nagy színházrajongók voltak, ezért gyakorta jártak a Szigligetibe, ahová bennünket, gyerekeket is mindig elvittek. Így tulajdonképpen én hat éves korom óta bigott színházjáró vagyok Szolnokon.

Amikor a Közgében leérettségiztem, a Kelet-magyarországi Vízügyi Tervező Vállalatnál helyezkedtem el, titkárnőként. Hét évig dolgoztam a cégnél, még jól is éreztem magam, és bár megbecsültek, szerettek és marasztaltak is, de valami izgalmasabbra vágytam, és váltani akartam.

– Amikor az egyik ismerősöm révén eljutott hozzám, hogy a színházi titkárságon megüresedett egy hely, nosza, jelentkeztem, és felvettek. Lengyel Boldizsár volt akkor az igazgató, Paál István pedig a főrendező. Tulajdonképpen utóbbi mellett kellett a titkárnői teendőket ellátni. Később Schwajda György idejében a jobban csengő színházi titkár, Balázs Péter alatt pedig művészeti titkár titulust kapott a beosztásom.

– Mi a feladata egy művészeti titkárnak a színházban?

– Sokrétű logisztikus. A műsorrend alapján megszervezni a próbahelyeket, elosztani, hogy a színészek mikor és melyik teremben próbáljanak, a tájelőadásokra buszokat rendelni. De a szakmai munka mellett egyéb, személyes feladatokban is szükség van a munkánkra. Vagy legalábbis volt. Korábban például bébiszitterkedtem a művészek gyermekeinél, orvoshoz vittem őket, ügyintézkedtem hivatalokban, és ebédet rendeltem. Sokak személyi titkárává lettem, ami miatt sokak barátságát is elnyertem.

– Nagyon sok ismert színésszel, rendezővel dolgozott. Kire emlékezik vissza szívesen?

– Olykor bálványozott társulati tagok és legendás meghívott vendégek is megfordultak a Szigligetiben. Törőcsik Mari tündér volt. Kitárulkozó és őszinte. Legalább is velem ilyen volt. Hívott, hogy beszélgessünk, vagy meghívatta magát hozzánk ebédre, hogy még jobban megismerhessen. Ő engem! A másik, akivel nagyon közel kerültünk egymáshoz, Almási Éva. Az utóbbi időben férje, Balázsovits Lajos betegsége, majd halála miatt kevesebbet tudunk egymásról, de tudom, hamarosan keresni fogjuk egymás társaságát.

– Hatvan éve színházjáró, negyven éve a Szigligeti munkatársa. Kinek a színházát és milyen műfajú színházat szeretett?

– Neveket nem mondanék. Én azt a színházi műfajt szeretem, mely megérint, mert lelke van, mert mondani valója van. Amely őszintén megsirattat, vagy megkacagtat. És furcsa, de épp annak a színházát és darabjait szerettem, akivel a legkevésbé értettük meg egymást.

– Az elmúlt évtizedekben egyszer sem fordult meg a fejében, hogy a gépíráson túl kipróbálhatta volna a világot jelentő deszkát is?

– Mint mondottam, titkárnő szerettem volna lenni, és az lettem. Az én üzenetem éppen az a fiatalság számára, hogy mindenki olyan pályát válasszon magának, és olyan munkahelyen dolgozzon huzamosabb ideig, ahol jól érzi magát. Én korán megtaláltam az ideális munkahelyemet, ezért van az úgy, hogy nyugdíjasként is aktív dolgozója szeretnék maradni a Szigligetinek. Egyébiránt pedig jártam a világot jelentő deszkákon. Amikor Ács János Szolnokon dirigálta Örkény István Sötét galambját, a rendező megkért statisztálni. Az egyházi főnővér Koós Olga mellett voltam az egyik apáca. Annyi szerepem volt, hogy elbúcsúzás után egy bőröndöt kellett volna kicipelnem a színpadról.