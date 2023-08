Szeptember 28-tól október 4-ig végeznek tüdőszűrő vizsgálatokat Kengyelen a József Attila Művelődési Ház és Könyvtárban. Míg 28-án, vagyis csütörtökön reggel 8 órától 13.30-ig, 29-én, azaz pénteken reggel 8-tól 14 óráig várják a jelentkezőket. Október 2-án, vagyis hétfőn délelőtt 11 és délután 16.30 között, október 3-án, kedden reggel 8 és délután 14 óra között, október 4-én, szerdán pedig délelőtt 11 és délután 16.30 között fogadják a résztvevőket.

A szűrés 40 éves kor felett ingyenes, és nem kell hozzá beutaló, 14 és 18 év között is ingyenes, de beutaló és szülői engedély is szükséges hozzá, 40 éves kor alatt is csak beutalóval lehet igénybe venni, és a díjat is kell fizetni. A vizsgálathoz mindenképpen vinni kell a TAJ-kártyát.