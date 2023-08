Örömteli eseménynek adott otthont a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet C épületének harmadik emeleti Gergely terme csütörtökön. Néhány évvel ezelőtt hozzávetőlegesen nyolcmilliárd forintból újult meg a szolnoki, illetve vármegyei egészségügyi intézmény. Akkor új épületekkel bővült és új eszközökkel modernizálódott a kórház, de a korszerűsítési igények azóta is folyamatosan felmerültek. Egy tavaly kiírt pályázatnak köszönhetően pedig a közelmúltban további fejlesztéseket hajthatott végre a Hetényi. Erről köszöntőjében Piroska Miklós főigazgató is megemlékezett.

– A tavaly év elején megjelent pályázati felhívás után közvetlenül a Hetényi kórház menedzsmentje és az érintett szakmai szervezeti egységek azonnal megkezdték a projektötlet kidolgozását. Az előzetes igényfelmérések alapján, az intézmény osztályaitól, a pályázható maximális támogatási összeget mintegy négyszeresen meghaladó kérés érkezett be a szükséges eszközök beszerzésére. A végleges műszaki tartalom végül is összeállt, amely az idén március 16-án benyújtott pályázat is tartalmazott. A szakhatóság május 13-án tájékoztatta intézetünket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere projektjavaslatunkat nyolcszázmillió forint támogatást biztosít – beszélt az előzményekről Piroska Miklós.

A főigazgató arról is beszámolt, hogy az infláció hatásával is szembesültek a beszerzések alatt, s a beérkezett ajánlatok alapján mintegy 88 millió forint forráshiánnyal kellett szembenézniük. Az intézmény emiatt az Országos Kórházi Főigazgatósághoz fordult támogatásért.

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és dr. Bene Ildikó főigazgató-helyettes közbenjárásával a Hetényi megkapta a 88 millió forintos többlettámogatást a projektre.

Az eseményen felszólaló Szalay Ferenc polgármester a közösségi oldalakon napjainkban sűrűsödő kritikus megszólalásokra reagálva védelmébe vette a magyar egészségügyet, az orvosokat, szakápolókat és az intézmények összes dolgozóját, és köszönetet mondott áldozatos munkájukért.

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő saját példáján keresztül köszönte meg az egészségben dolgozók munkáját. Mint mondta, saját maga járta ki a felgyógyulásához vezető utat, ezért is érzi és tudja, mely oldalnak milyen örömei és sérelmei keletkezhetnek. Tapasztalata szerint az egészségügyi dolgozók többsége hivatástudattal, betegorientáltan dolgozik, viszont egyre erősebb tűrőképességgel kell rendelkezniük.

A rendezvény – melyen részt vett dr. Bene Ildikó, az Országos Kórházi Főigazgatóság humánpolitikai és jogi főigazgató-helyettese, és dr. Beke Gabriella, Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei tisztifőorvos, valamint társintézmények és szervezetek képviselői – dr. Szőnyi Tibornak, a kardiológiai osztály laborvezető főorvosának projektbemutatójával zárult. A szakember az érdeklődőknek beszámolt az újonnan beszerzett eszközökről. Meg is mutatta a haemodinamikai laboratóriumba telepített új haemodinamikai asztalt, és az ahhoz kapcsolódó diagnosztikai rendszert, amely a betegségeket pontosabban felméri, míg a személyzetet védi a külső ártalmaktól.