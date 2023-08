– Hogyan került kapcsolatba a közművelődéssel Kunszentmártonban?

– 1988-tól 2012 végéig vezettem a Kunszentmárton Helytörténeti múzeumot. 2013. január elsejétől 2023. áprilisáig voltam a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ igazgatója. Most általános igazgatóhelyettes vagyok és a múzeum vezetője.

– Milyen kihívásokkal találkozott munkája során?

– 2013-tól egy teljesen új intézményt kellett felépítenem, mert ekkor jött létre a múzeum, művelődési központ, könyvtár, városi óvoda, sportcsarnok összevonásával a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ. A sokféle feladatellátás egy szervezetben működtetésének megoldása komoly kihívás volt. Ma hétféle feladatot lát el az intézmény 11 épületben 35 dolgozóval 20-22 közfoglalkoztatott segítségével. Célom az volt, hogy a kis dolgozói létszámú tagintézmények „jónál jobb”, tehát magas színvonalú működését érjem el az integrált intézményi keretek között. Ezért arra törekedtem, hogy intézményen belül szoros együttműködés alakuljon ki, mivel így bármilyen cél megvalósításához sokkal komolyabb erőforrást tudunk biztosítani, mintha egy laza, alkalmi segítségekből álló együttműködésben dolgoznánk. A sokféle szakma, a sokféle tudás a különböző programokon, projektekben, a szakmai munkában összeadódik. Ez teszi olyan különlegessé, sikeressé, népszerűvé tevékenységünket, az általunk megvalósított projekteket, rendezvényeket.

– Milyen kapcsolata van a vármegye más kulturális intézményeivel?

– Az együttműködés az egyik kulcsa a jó munkának, de nem csupán az intézményen belül, hanem az ország kisebb nagyobb térségeivel is. A vármegye kézműves értékeit mutattuk be a kunszentmártoni, mezőtúri, szolnoki, túrkevei múzeum összefogásában a 2000-es években számos magyarországi és külföldi tárlaton a Kézművesség határok nélkül kiállítássorozatunkon. Intézményünk ma is túllép a település határain. Múzeumi, óvodai konferenciák, szavaló- és mesemondó versenyek, vándorkiállítások, változatos rendezvények érik el az ország különböző pontjait. Kistérségi partnerekkel és más külföldi szervezetekkel közös munkával, nagyon nehéz helyzetben, a COVID idején kezdtük megvalósítani Erasmus+ program, mely országos nívódíjas lett. A program keretében arról tanultunk, hogy a hozzánk hasonló alföldi kisvárosokban miként tudnak a kulturális intézményekben dolgozók szerepet vállalni abban, hogy az idős emberek, a szépkorúak minél hasznosabban és kellemesebben tudják eltölteni szabadidejüket. De például jelenleg Isztambulban van a mezőtúri múzeummal közös kiállításunk, mely ősszel már Olaszországban hirdeti Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fazekasmestereinek kiválóságát. A budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal közös kiállításunk most Sepsiszentgyörgyön látogatható.

– Miért hasznosak a határon belüli és kívüli kapcsolatok?

– A magyarországi és külföldi kapcsolatok, tapasztalatok segítik, hogy egy másik látószögből is megnézzük az intézményünket, azt, amit eddig tettünk, terveztünk. Segít átértékelni eredményeiket és magasabb szinten kialakítani a következő évek stratégiáját. Nem csupán intézményekkel, de egyes civil szervezetekkel, csoportokkal, önkéntesekkel, segítőkkel is rendszeresen együtt dolgozunk, Múzeumok Éjszakája, farsang, gyereknap, nyári, őszi fesztiválok elképzelhetetlenek nélkülük.

– Milyen külső tényezőkhöz kellett alkalmazkodni, alakítani a programokat?

– Az igazgatói munkám vezérelte és befolyásolta az intézményi stratégia kialakítását, hogy a körülöttünk élőknek milyen múzeumra, könyvtárra, művelődési intézményre van szükségük. Hogyan változik a körülöttünk élő társadalom, s hogyan kell nekünk ezzel együtt változni. Egy alföldi kisvárosban, ahol például a szülők egy része hétközben nincs otthon, mert máshol dolgozik, a fiatalok más városokban tanulnak, ott a hétköznapokon az időseknek és a gyerekeknek tudunk szolgáltatásokat nyújtani. Emellett a szomszéd települések termálfürdőinek látogatóit magas színvonalú kulturális programokkal kell Kunszentmártonba hozni.