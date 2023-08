Ahogy arról korábban beszámoltunk, tavaly ősszel csodával határos módon visszakerült Jásztelekre a falu határában álló Havas Boldogasszony kápolna több mint két évtizede ellopott, 1937-ben öntött harangja. A hazaszeretet és az összetartozás szimbólumává vált liturgikus eszköz komoly diplomáciai együttműködésnek köszönhetően kalandos úton tért haza Amerikából.

A világhírű harang újra összehozta a helyieket, felpezsdítette a hitéletet a faluban. Ezt a célt szolgálja a megszépült plébánia is, melyet hagyományosan a Havas Boldogasszony tiszteletére szervezett búcsú és falunap keretében augusztus első vasárnapján adtak át. Az ünnepségre az elszármazottak közül is sokan hazalátogattak, hiszen a megalakulásának 25. évfordulóját ünneplő Jásztelkiek Baráti Körének találkozóját is ekkor tartották. A búcsúi szentmisét követő parókia átadáson Ivanics Balázs, a helyi egyházközség elnöke köszöntötte a jelenlévőket.

– Örülünk, hogy sikerült megmenteni az összedőléstől az épületet, ami tulajdonképpen a falu kis kastélya. Van még mit tenni, az udvart is rendezni szeretnénk, valamint a melléképület is rossz állapotban van. Bízunk benne, hogy lesz pályázati lehetőség és tovább tudjuk szépíteni a parókiát, illetve annak környezetét – mondta Ivanics Balázs.